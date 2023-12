Cartell del concert de l’Orquestra de Cambra Cadí a la Seu (Orquestra Cambra Cadí)

Aquest proper dissabte, dia 16 de desembre, a les 6 de la tarda, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, l’Orquestra de Cambra Cadí, dirigida pel mestre Yevhen Sokhatskyy, durà a terme el seu tradicional concert de les festes de Nadal.

La formació musical, protagonista de l’audició nadalenca, seguirà també la seva tradició per tal d’oferir la recaptació del concert en benefici de la Marató de TV3, la iniciativa solidària que organitza la televisió de Catalunya, cada any, per aquestes dates per a aconseguir fons i destinar-los a la investigació mèdica.