Melendi, Mariona i Buhos, alguns dels plats forts a Andorra la Vella

Mariona Escoda, un dels plats forts de la festa major (TV3 / web Mariona Escoda)

Andorra la Vella ja es prepara per a la festa major 2023, que tindrà lloc del divendres 4 al dilluns 7 d’agost, amb una quarantena d’activitats per a tots els públics. El cònsol major, David Astrié, i el cònsol menor, Miquel Canturri, han donat a conèixer avui dimarts un programa que torna carregat de propostes i que, tal com ha assenyalat el cònsol major, recupera l’esperit de sempre, amb molta música, tradicions, jocs al carrer i esports. “En els darrers anys hem aconseguit portar la festa major al centre de la parròquia i l’hem dotat de força”, ha declarat David Astrié.

El cartell d’enguany inclou noms destacats del panorama musical i s’ha pensat per a grups d’edat diversos, des dels adolescents fins al públic adult. Així doncs, actuaran a la parròquia Melendi (dilluns 7) en el marc de la gira Cerrando cicatrices, que serà el cap de cartell juntament amb Mariona, Triquell i Edu, guanyadora, primer finalista i semifinalista del talent show Eufòria, els tres en un concert conjunt també el dilluns 7.

El programa d’actuacions de nit, però, començarà el divendres 4 amb un concert doble, primer amb Delafé y las flores azules, que en acabar donarà pas a Porto Bello. El dissabte 5 serà el torn de Buhos i Gertrudis, mentre que el diumenge 6 actuaran La Principal de la Bisbal i Els Senyora.

El concert de Melendi tindrà lloc a l’envelat de l’aparcament comunal de Prat de la Creu (on actualment s’estan fent les representacions del Cirque du Soleil) i les entrades es posen demà dimecres a la venda a www.andorralavella.ad/entrades i a www.melendioficial.com a un cost de 20 euros. La resta de concerts se celebraran a la plaça Guillemó i seran gratuïts.

Els actes de la festa major, però, començaran el divendres 4 amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de Casimir Arajol, activista cultural, una persona molt coneguda a la parròquia i molt estimada i amb un ampli coneixement d’Andorra la Vella. “Tot juts acaba de complir 90 anys i que faci de pregoner és el millor homenatge que li podem fer”, ha ressaltat el cònsol menor. Tot seguit, l’Esbart dansaire interpretarà la Dansa del pregó, per donar el tret de sortida així als quatre dies de festa.

En l’àmbit de la cultura popular i les tradicions, a més del Ball del Contrapàs del diumenge, destaca la Cercavila de la cultura popular, prevista per al dissabte, amb la participació d’entitats de la cultura popular de la parròquia, entre els quals hi haurà l’Esbart dansaire i els gegants d’Andorra la Vella. També es preveu la participació de les colles geganteres de Sant Pol de Mar i de Valls, ciutats agermanades amb la parròquia. “Hem volgut recuperar la cercavila popular que s’havia celebrat amb tant èxit fa anys”, ha remarcat Miquel Canturri.

Aquest 2023 també hi haurà exhibició castellera a la plaça Príncep Benlloch amb la Colla Jove dels xiquets de Valls; ballades de sardanes i cobla; el Mercat de la Vall, que es farà tot el cap de setmana al Centre històric fins a les 23 hores; espectacles de circ a les nits; i cinema a la fresca a Ciutat de Valls.

Per als infants s’han programat diverses propostes del Consell d’infants, com la festa de l’escuma i la festa de l’aigua i una gimcana infantil. Aquest any també s’oferirà una activitat nova: futbol amb cotxes teledirigits per a infants majors de 10 anys a la plaça de l’antiga caserna de bombers.

Per als més esportistes, a més, hi haurà la celebració de la Copa andorrana d’skateboarding durant tot el dissabte a l’Skate park de la Serradora, i els tradicionals torneig de vòlei platja al Parc Central i l’Open de pesca sense mort al Valira.

Els actes, de fet, s’han distribuït arreu de la parròquia per a cobrir totes les necessitats.