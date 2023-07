Els reptes del camp mèdic a la 39a Universitat d’Estiu i Tardor

Imatge que lliga la medicina amb la intel·ligència artificial (DCStudio / freepik)

La 39a Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra se centrarà en els reptes de futur del camp mèdic. El cicle de conferències “La medicina al segle XXI, avenços i límits” tindrà lloc els dies 11, 12, 25 i 26 de setembre del 2023, en quatre sessions presencials. L’objectiu és reflexionar sobre els avenços de la medicina en diferents àmbits d’aplicació i analitzar-ne els límits, no tan sols científics sinó també ètics.

Durant la presentació de la Universitat d’Estiu i Tardor, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que en els darrers decennis els camps de la genètica i la intel·ligència artificial han fet “un salt exponencial”. Gràcies a aquests avenços, la medicina explora noves possibilitats tant per a diagnosticar com per a tractar les malalties: l’estudi de la predisposició genètica de l’individu permet una prevenció més eficaç i les opcions d’intervenció tant en l’àmbit farmacèutic com en el quirúrgic són més nombroses.

Aquests nous recursos terapèutics coincideixen amb l’envelliment de la població a escala mundial i amb un augment de les malalties que acompanyen aquest procés. Per això, en aquesta edició es vol analitzar el repte de futur de la medicina que representa fer un ús responsable d’aquests avenços.

Per a presentar la temàtica i guiar els debats, la Universitat d’Estiu i Tardor d’aquest any compta amb la presència de Salvador Macip, catedràtic de medicina molecular al Departament de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat de Leicester i director dels estudis de ciències de la salut de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’encarregat d’obrir el cicle de ponències el dia 11 de setembre serà Hervé Chneiweiss, president del Comitè d’Ètica de l’Institut Nacional de la Salut i la Recerca Mèdica – Inserm, a París, que analitzarà les conseqüències ètiques i socials d’aquests avenços en la conferència Medicina i tecnologies emergents: quins reptes ètics?

L’endemà, en la conferència Quina és la causa de les malalties?, María A. Blasco, directora científica del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques a Madrid, farà una reflexió sobre els avenços en el coneixement molecular del procés d’envelliment i descriurà la seva interrelació amb les malalties degeneratives.

La sessió del 25 de setembre anirà a càrrec de Bruno Dubois, cap del Departament de Malalties Cognitives i Conductuals de l’Hospital Salpêtrière a París, que tractarà de les malalties neurodegeneratives. Amb la conferència Aproximació moderna a la malaltia d’Alzheimer, evocarà els progressos en curs en el coneixement de la dinàmica d’aquesta malaltia i les perspectives de tractament actuals.

Finalment, el dia 26 de setembre, Carme Torras, professora d’investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC) a Barcelona, on dirigeix un grup de recerca en robòtica assistencial, presentarà la conferència Desplegament ètic de la robòtica assistencial per a un envelliment saludable i sostenible. Exposarà el potencial de la intel·ligència artificial i de la robòtica social, així com els reptes científics i ètics que suposen.

Cal recordar que els reptes de la medicina ja han estat tractats anteriorment en la Universitat d’Estiu d’Andorra. En l’edició del 1998, amb el nom de La paradoxa del progrés, la professora Margarita Salas va plantejar Què podem aprendre dels virus?, i més endavant, l’any 2010, la investigadora andorrana Magda Marquet va abordar l’Impacte de la biotecnologia en el món d’avui, en l’edició que tractava sobre Ciència i societat. Del cosmos a l’àtom passant per la vida. Aquestes reflexions ja albiraven la transformació de la medicina que ara s’estan presenciant tant en l’àmbit de la recerca com de la seva pràctica.