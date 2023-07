A la tardor hi podria haver text acordat per a l’Acord d’associació

A la dreta, Landry Riba i, al seu costat, Maroš Šefčovič (SFGA)

El vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, ha rebut avui dimarts, a Brussel·les, els caps negociadors de l’Acord d’associació d’Andorra, Mònaco i San Marino per a fer balanç del primer semestre de l’any i organitzar els treballs d’aquesta tardor, quan la negociació entri en la seva fase final. El Vicepresident Maroš Šefčovič ha mantingut també una trobada bilateral amb el cap negociador per Andorra, Landry Riba, per a intercanviar sobre l’abordatge de les qüestions més sensibles d’aquesta negociació per a Andorra, en particular la lliure circulació de persones i de treballadors, telecomunicacions, i lliure prestació de serveis i d’establiment.

El Secretari d’Estat Landry Riba i el Vicepresident Maroš Šefčovič han valorat positivament els avenços assolits durant la primera part de l’any i han refermat el seu compromís de treballar per a disposar d’un text acordat en els pròxims mesos, sota presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. En la trobada s’ha destacat que la negociació passa ara per un moment d’oportunitat únic que està permetent assolir acords satisfactoris per a les dues parts.

El Vicepresident Maroš Šefčovič ha dit: “La reunió mantinguda avui evidencia la voluntat política comuna d’avançar en les negociacions en vista a un Acord d’associació amb el Principat d’Andorra. S’ha treballat molt i ara hem de redoblar els esforços per a arribar a un acord en els propers mesos. Estic convençut que ho podem aconseguir, respectant tant els elements essencials del mercat interior com les seves llibertats fonamentals i les particularitats andorranes”.

El Secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha agraït al vicepresident el tarannà constructiu i el clima de confiança de l’equip negociador europeu i també li ha traslladat les accions que el Govern està duent a terme per a compartir el projecte amb els grups parlamentaris i partits polítics nacionals, així com amb els actors econòmics i socials del país.