El CAEE i l’Espai Caldes, consolidats com a referents culturals

“El cos desvelat. El nu a la contemporaneïtat”, mostra que ha acollit el CAEE durant el 2024 (comuee)

Les xifres de visitants del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i de l’Espai Caldes de l’any passat demostren que les dues instal·lacions s’han consolidat com a referents culturals de la parròquia i del país. En concret, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 van passar pel CAEE 14.902 persones, la qual cosa suposa un increment del 19,4% respecte l’any anterior.

Del total, el 45,8% van visitar la instal·lació de manera individual i el 57% eren residents a Andorra, sent un total de 8.541 persones del país les que van visitar les exposicions i activitats proposades pel centre. Les exposicions que més van interessar van ser Els anys 80. La benedicció del caos amb 5.390 visites, Henri Matisse amb 3.828 persones i El cos desvelat. El nu a la contemporaneïtat, que va reunir 3.144 interessats.

Pel que fa a l’Espai Caldes, reobert l’abril de 2024, el total de persones que el van visitar fins a 31 de desembre van ser 5.958. La xifra suposa un augment del 80,8% respecte l’any 2022. Del total, el 68,1% dels visitants van fer la seva visita de forma individual i el 42% eren residents del país, el que suposa que un total de 2.518 persones d’Andorra van passar pel centre. Les exposicions que més van cridar l’atenció van ser Dissenys habitats, d’Helena Almedia i Chema Madoz, amb 3.655 visites i Dies Irae, de Martín Blanco, amb 1.253 persones. Cal recordar que aquesta darrera exposició encara està activa i es pot visitar a l’Espai Caldes fins el 22 de febrer.

Les dades reforcen la “convicció del Comú d’Escaldes-Engordany per a apostar per la cultura i per a seguir programant exposicions i activitats al voltant de les mateixes amb l’objectiu d’acostar l’art a tothom”.