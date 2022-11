Masha Amini i la llibertat de la dona iraniana: el poderós motiu pel qual les dones es tallen el cabell

#HairforFreedom. Amb aquesta etiqueta, moltes dones han compartit en les xarxes socials el (petit) gran gest amb el qual mostren la seva solidaritat amb la jove assassinada Masha Amini i l’opressió que pateixen les dones iranianes. La tisorada s’ha convertit en una decisió poderosa sobretot per a aquelles que es continuen jugant la vida en nom de la seva llibertat.

Si has vist per les xarxes a Elvira Mínguez, Carmen Maura o Jane Birken tallant-se un floc de cabell, descobrim l’important motiu pel qual les dones de tot el món es tallen el cabell.

La revolució per Masha Amini

El 16 de setembre la jove Masha Amini, de només 22 anys, va morir a l’Iran després de ser detinguda per la Policia de la Moral. El motiu? No portar ‘bé’ el vel, en realitat s’havia deixat al descobert un floc de pèl. La mort sota custòdia policial que és, segons la família, un assassinat, ha convulsionat el món des de fa setmanes. Metges independents han certificat que va morir per cops. El vel és obligatori des de la revolució de 1979 per a les dones i les nenes a partir dels set anys.

La revolució en contra de la imposició del hijab ha començat a Teheran i en altres ciutats a l’Iran, en les quals les dones i els homes han sortit al carrer per a alçar la veu pels drets fonamentals de la dona.

És molt ressenyable el valor amb el qual els manifestants han conquistat els carrers de l’Iran al crit de ‘Dona, vida i llibertat’, sotmetent-se a unes forces policials que exerceixen sense temor la violència. Les manifestacions han deixat desenes i desenes de morts, segons l’ONG Iran Human Rights. Algunes manifestants s’han atrevit a cremar els seus vels en fogueres durant les protestes i les concentracions reivindicatives han arribat a ciutats de tot el món.

Tisorada per la llibertat

I aquesta ona de solidaritat i denúncia ha superat les fronteres i setmanes després de la seva mort, la injustícia patida per Masha Amini continua movent consciències. Juliette Binoche, Marion Cotillard i Jane Birken són algunes de les famoses franceses que s’han tallat el cabell com a mostra de solidaritat amb les dones iranianes a crit de ‘Per la llibertat’. I dies després el gest ha estat repetit per moltes actrius espanyoles: Elvira Mínguez, Aitana Sánchez-Gijón, Carmen Maura, Paz Vega o Penélope Cruz són algunes de les actrius que han volgut sumar-se a aquest gran gest. I han compartit en les xarxes socials la tisorada en favor de la llibertat de la dona i en denúncia per l’assassinat de Masha Amini.

Per bellezactiva.com