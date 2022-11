Contractem energia verda al rebut de la llum

Els granets de sorra són poderosos. Aquesta seria una adaptació de la frase que el “Capità Enciam” va fer famosa i, que en aquest espai, sempre he defensat. Avui vull parlar de l’electricitat i com podríem tots i totes les que llegiu aquestes línies, canviar la producció elèctrica.

L’electricitat a l’estat espanyol es fabrica en diferents centrals de diverses empreses. Poden funcionar amb aigua dels pantans, amb gas, amb energia nuclear, amb carbó, amb vent, amb sol, etc. Aquesta electricitat es barreja en els cables de Red Eléctrica Española fins a grans centres de transformació.

Des d’aquest punt fins al comptador dels vostres habitatges, una distribuïdora us la porta. Finalment, del comptador fins a les bombetes o aparells diversos, és la comercialitzadora, vaja la de la factura vostra qui us porta l’electra. N’hi ha unes 200 empreses diferents a Espanya. Si us fixeu en la factura, hi ha l’escala de colors d’eficiència com en els electrodomèstics. La mitjana espanyola és la lletra D. La majoritària a Catalunya és la lletra G, la pitjor! És tan fàcil, que heu de demanar a la vostra comercialitzadora, que voleu sempre energia classe A.

És a dir, la que ha estat fabricada en origen, generada, per fonts renovables. Pel sol, el vent o l’aigua. Si la vostra comercialitzadora us diu que no pot, canvieu de comercialitzadora. Us contesto ràpidament a alguns dubtes que us poden sorgir. Aquesta energia, us costarà més diners?

En molts casos igual o molt poc més. Es pot canviar a qualsevol de les 200 comercialitzadores del mercat? Sí! Només amb una trucada telefònica o formulari d’internet molt fàcil. Tindreu problemes amb la llum com talls de subministrament? No, de cap manera. Qui us porta la llum fins al comptador és la distribuïdora que teniu de sempre i a qui haureu de trucar igualment si us marxa la llum i no pas a la comercialitzadora.

Fa temps que van aparèixer comercialitzadores 100% verdes, ara mateix un centenar a tot l’estat. Però, també les grans companyies de sempre, ja n’ofereixen amb condicions competitives.

Insisteixo que, finalment, qui us porta la llum fins al comptador, és la distribuïdora i és la que abasteix un barri o una ciutat. La comercialitzadora és la que us porta el rebut final i qui ha “encarregat” com i a on es fabriquen els kilowatts de llum.

Si tothom tingués contractada energia cent per cent verda, classe A, ajudaríem a canviar el sistema amb un esforç gairebé nul i evitaríem milions de tones de CO₂ a l’atmosfera. Des del sofà de casa, amb una trucada telefònica o entrant al web d’una oferta, sense cap esforç podem lluitar contra l’Escalfament Global si gastem només energia produïda de forma renovable i neta. A què estem esperant?