Marsol i Saura es desplacen a Màlaga per a conèixer el desenvolupament de l’ecosistema innovador d’aquesta ciutat

La ministra, Conxita Marsol -tercera per l’esquerra- i al seu costat el secretari d’Estat, Marc Saura (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha encapçalat la delegació andorrana que s’ha desplaçat aquest dilluns i dimarts a Màlaga per a conèixer de primera mà el funcionament de l’ecosistema innovador existent a aquesta ciutat espanyola. I, d’aquesta forma, trobar en el cas malagueny un exemple d’inspiració per a dur a terme l’objectiu del Govern d’implantar una àrea d’innovació a Andorra. La representació l’ha completat el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura; l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega; la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo; i la gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo.

La visita va començar ahir dilluns amb el desplaçament a The Green Ray, un projecte del Màlaga TechPark que està ubicat al campus de la Universitat de Màlaga i que ha esdevingut un espai on conviuen emprenedors, empreses internacionals, universitaris i investigadors, desenvolupant projectes tecnològics i innovadors.

Posteriorment, la delegació andorrana va mantenir una trobada amb l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre –acompanyat de la regidora de l’àrea d’innovació, Alicia Izquierdo– i amb el director del Parc Tecnològic d’Andalusia, Felipe Romera. A la reunió, Marsol i Saura van compartir l’estat de l’ecosistema innovador al país i es van interessar pel model d’ecosistema innovador de la ciutat espanyola.

La jornada d’aquest dimarts ha començat amb la visita a la Universitat de Màlaga, on la delegació andorrana s’ha reunit amb el rector, Juan Teodomiro López. Seguidament, la representació encapçalada per Marsol s’ha desplaçat al Parc Tecnològic malagueny, on s’han trobat amb la seva directora de Transferència de Tecnologia i Relacions Internacionals, Sonia Palomo. A continuació, s’ha celebrat una reunió amb Ebba Lund, directora general de l’Associació Internacional de Parcs Tecnològics (IASP), de la qual Andorra forma part des de 2022.

Finalment, la delegació ha visitat les instal·lacions del Polo Nacional de Contenidos Digitales, una entitat pública depenent de l’Ajuntament de Màlaga que té l’objectiu de fomentar l’emprenedoria i generar un ecosistema al voltant dels videojocs, la realitat virtual i la producció audiovisual. Allà s’han trobat amb el director de projectes, Raul Sillera.