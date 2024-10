David Forné defensa davant de l’OSCE la tasca feta per Andorra en la lluita contra el canvi climàtic

El secretari d’Estat, David Forné, durant la seva intervenció telemàtica (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha participat de forma telemàtica a la reunió d’implementació de la dimensió econòmica i mediambiental de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que s’ha celebrat a Viena. En la seva ponència, Forné ha explicat els passos i decisions polítiques que està adoptant Andorra per a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, així com tot el treball de transparència i comunicació que està duent a terme davant de la comunitat internacional.

“Ser transparents permet ser exigents”, ha destacat Forné i ha recordat que Andorra ha estat el primer país del món en presentar l’Informe Biennal de Transparència davant de Nacions Unides, on es recull l’historial d’emissions d’efectes d’hivernacle i la mitigació que s’ha anat registrant al llarg dels últims anys, gràcies a les polítiques públiques que s’han posat en marxa. A més, i gràcies a ser el primer país a presentar aquest informe, Andorra també s’ha convertit en el primer estat a rebre tècnics internacionals per a avaluar de forma conjunta la manera d’obtenir les dades que es presenten i així poder millorar-ne el procés. “La transparència i coneixement de les dades permet dissenyar polítiques més concretes i focalitzades en aquells aspectes que cal millorar, assegurant una major acceptació política i social”, ha apuntat.

Finalment, Forné també ha recordat que els territoris de muntanya, com Andorra, són especialment més vulnerables als efectes del canvi climàtic i que molts d’aquest ja s’estan deixant notar al país. “Les variacions de temperatura tenen efectes directes sobre la ciutadania i l’entorn natural. Malgrat que la dimensió del país Andorra està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i amb l’Acord de París”, ha explicat.