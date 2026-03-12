El CSJ convoca un concurs de mèrits per a formar una llista de magistrats substituts

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat la convocatòria d’un concurs de mèrits per a formar part d’una llista de magistrats substituts, oberta a magistrats procedents dels estats veïns. Poden optar a aquesta convocatòria els magistrats dels estats veïns, tant en situació de servei actiu com jubilats, sempre que no hagin complert l’edat de 75 anys i acreditin un mínim de 15 anys d’antiguitat en la carrera d’origen, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 66 quarter de la Llei qualificada de la justícia.
La selecció dels candidats es farà mitjançant la valoració dels mèrits acreditats i una entrevista, en els termes previstos a l’article 66 ter, apartat 4, de la Llei qualificada de la justícia, en allò que sigui aplicable. El nomenament dels magistrats substituts es farà de manera rotatòria entre les persones inscrites a la llista, tot i que l’especialitat podrà ser un criteri determinant a l’hora de fer la designació.
Les persones interessades a participar en el concurs han de presentar una sol·licitud, disponible a partir de la publicació al BOPA, dimecres vinent, a www.justicia.ad/tràmits, adreçada al Consell Superior de la Justícia, a la Seu de la Justícia, situada a la Baixada del Molí, 2-4, 2n, d’Andorra la Vella, i adjuntar-hi la documentació prevista a les bases de la convocatòria.
El termini de presentació de candidatures finalitzarà a les 15.00 hores del dia 1 d’abril de 2026.