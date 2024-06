Marianne Vos fa més gran el seu regnat a la Molina

Marianne Vos entrant en solitari, exultant, a meta (La Volta)

L’etapa reina de la Volta Ciclista a Catalunya femenina ha tingut un nom propi ben especial. Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), el gran atractiu d’aquesta estrena de la prova per etapes femenina de la cursa catalana, ha sumat un espectacular triomf a l’arribada en altura de la Molina que la situa destacada líder de la classificació general abans del tancament de la cursa aquest diumenge a Barcelona. La neerlandesa, triple campiona mundial, ha demostrat la seva polivalència superant les grans escaladores de la cursa i té a punt convertir-se en la primera guanyadora de la història de la Volta a Catalunya.

La segona etapa d’aquesta 1a Volta a Catalunya comptava amb un recorregut d’alta muntanya de 95,7 quilòmetres amb sortida a la Seu d’Urgell i ascens a dos ports de 1a categoria: la Collada de Toses i l’estació de muntanya de la Molina, arribada d’aquesta jornada especial que s’esperava decisiva per a definir la guanyadora final de la prova.

De nou, la lluita per l’escapada ha estat intensa en els primers compassos d’etapa, primer amb un intent en solitari de Laia Bosch (Massi-Baix Ter), la ciclista més combativa d’aquesta jornada, i després amb un grup de 12 ciclistes que comptava amb noms perillosos com el de la danesa Cecilie Uttrup-Ludwig (FDJ-SUEZ). Amb tot, l’equip de la líder Ally Wollaston, l’AG Insurance-Soudal Team, malgrat la baixa de la seva gran aspirant a la classificació general Ashleigh Moolman-Pasio per una caiguda, ha volgut controlar la cursa en l’ascens a la Collada de Toses.

Al final, el grup de favorites ha arribat compacte al peu de la pujada final a la Molina, on aquest cop el gran protagonisme ha estat per a l’equip Visma-Lease a Bike. Amb atacs continus que ha començat la jove promesa Fem van Empel i ha pres el relleu Maud Oudeman, l’equip neerlandès ha seleccionat al grup fins que ha estat la mateixa Marianne Vos, el dorsal 1 d’aquesta Volta a Catalunya, qui ha atacat a 7 quilòmetres de l’arribada i ha marxat en solitari camí al seu 254è triomf com a ciclista professional, tot un rècord que la fa ser considerada per molts la millor ciclista de la història.

Vos ha arribat a meta amb 51 segons d’avantatge respecte a la seva companya d’equip Riejanne Markus, que semblava inicialment la gran opció del seu equip a la general després d’haver estat segona a La Vuelta Femenina, i amb 56 segons sobre la noruega Katrine Aalerud (UNO-X Mobility), guanyadora de la reVolta l’any 2021. Una veritable exhibició en l’etapa reina d’aquesta Volta a Catalunya que fa encara més gran la figura llegendària de Marianne Vos i que la deixa com a gran favorita per la victòria final a falta de la tercera etapa d’aquest diumenge, que unirà Molins de Rei i Barcelona en un recorregut de 86,6 quilòmetres.