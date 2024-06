Reunió del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell a la Seu

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell reunit a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu (RàdioSeu)

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha celebrat aquesta setmana el seu ple mensual itinerant, que en aquesta ocasió s’ha dut a terme a la capital comarcal, la Seu d’Urgell. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha donat la benvinguda als seus homòlegs de la resta de la comarca en una sessió que s’ha celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament i que també han encapçalat la presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, i el diputat per l’Alt Urgell a la Diputació de Lleida i batlle d’Organyà, Celestí Vilà.

Entre d’altres punts, en aquesta reunió s’ha informat als màxims responsables locals dels punts més importants que s’han de debatre al pròxim ple del Consell Comarcal, la setmana entrant.

També s’ha parlat de la proposta de cofinançament per al manteniment del pla Camina Pirineus per als cinc anys vinents, després que aquest any passat ja han finalitzat els treballs per a la posada en marxa del nou producte turístic. Aquesta marca, que ha implicat la totalitat dels 19 ajuntaments, vol posicionar l’Alt Urgell com a un referent per a la pràctica del senderisme al Pirineu i a Catalunya, amb una extensa xarxa de camins que en alguns casos s’han recuperat i als quals s’hi han incorporat recursos com ara senyalització, miradors panoràmics, aparcaments per a vehicles i nous accessos, com la passera sobre el riu Valira, al municipi de la Seu.

Des del Consell d’Alcaldes valoren que la reunió també ha servit per a “compartir moltes reflexions en un bon ambient de debat” sobre els reptes actuals tant dels respectius municipis com de la comarca en conjunt.





Facilitar l’accés a ajuts europeus en municipis poc poblats

Tal com és habitual, el ple ha comptat amb convidats d’altres ens o institucions perquè expliquin projectes relacionats amb l’Alt Urgell. En aquesta ocasió s’ha comptat amb el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, i el director d’aquest òrgan específic, Ramon Boixadera, que han presentat els recursos i serveis que ofereixen actualment per a afavorir el desenvolupament local i empresarial dels municipis, mitjançant el Pla de Transformació Econòmica de la demarcació. Entre d’altres aspectes, Verdú i Boixadera han explicat als batlles i batllesses de la comarca com poden optar a fons de la Unió Europea i com poden beneficiar-se de “les iniciatives per a retenir talent i fomentar l’emprenedoria” per a les seves respectives poblacions.

Per exemple, des de la Diputació han esmentat la novetat de l’Oficina de Suport de Projectes Europeus (OSPE), creada a començament d’any, que ofereix assistència als ajuntaments de menys de 5.000 habitants -és a dir, tots els de l’Alt Urgell tret de la Seu- per a optar als fons europeus. També s’han donat a conèixer els projectes de l’Oficina Tècnica de la Transformació (OTT), que s’encarrega d’emprendre accions “per a transformar el model econòmic del territori”. En aquest sentit, s’han posat en valor les jornades ‘Enlloc com a casa’, que s’han encetat aquest mes de juny a la Seu d’Urgell per a definir “accions que permetin retenir el talent jove al Pirineu”. Les jornades, que han reunit més d’una quarantena de persones entre representants del sector públic i privat, tindran continuïtat a finals d’aquest mes.

Igualment, s’han presentat els serveis que ofereix el Punt d’Atenció Globalleida de la comarca, situat a la Seu i que forma part de la xarxa de 14 punts repartits per tota la demarcació. S’encarrega de programar activitats de formació i promoció econòmica per a reforçar l’emprenedoria i el teixit empresarial, d’acord amb les necessitats de cada comarca. La pròxima jornada prevista a l’Alt Urgell serà el ‘Va de Networking’, una iniciativa que reuneix empreses consolidades i nous projectes per a unir el teixit empresarial de la comarca i que tindrà lloc dijous vinent 13 de juny.

Durant la seva intervenció, Jordi Verdú ha destacat que la Diputació de Lleida “treballa des del 2019 per a transformar el model econòmic del territori, amb la finalitat de fixar i atraure població i talent”, i que “aquesta iniciativa busca facilitar l’accés dels municipis als recursos necessaris per al seu desenvolupament econòmic i social”.

La visita de Verdú i Boixadera a la Seu d’Urgell s’ha completat amb una visita a Integra Pirineus, una fundació participada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell que contribueix a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social. Actualment l’entitat urgellenca té en marxa projectes relacionats amb les energies renovables i els treballs forestals, entre d’altres.