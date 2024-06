Pròximes lectures del conte inspirat en l’Aleix, un nen que viu a Andorra i pateix MECP2 (vídeo)

Aquestes últimes setmanes s’estan duent a terme diferents presentacions arran de la publicació del conte infantil “Les aventures d’en Plomet, un trencalòs especial”, de Mariona Bessa, publicat per Anem editors amb la col·laboració d’Andbank i la Llibreria La Trenca. El llibre està inspirat en la vida de l’Aleix, un nen de 9 anys que conviu, a Andorra, amb una malaltia minoritària anomenada síndrome de duplicació MECP2 (Instagram: @about_aleix).

En aquest llibre infantil, els impulsors volen promoure la importància de l’amistat i la necessitat de viure en un entorn inclusiu i equitatiu. Igual que li passa a en Plomet, a mesura que l’Aleix creix, es fa més evident que és diferent i té més dificultats. Els nens i les nenes amb discapacitat i les seves famílies s’enfronten a desafiaments grans, però gràcies al suport, l’ajuda i l’amor que reben de la gent que els envolta, no hi ha obstacles per a ningú. Aquest llibre s’ha fet realitat gràcies a la dedicació i professionalitat d’un equip de persones que han donat generosament el seu temps i treball.

Tots els beneficis generats seran destinats a l’Hospital Sant Joan de Déu i a l’associació dels afectats de la síndrome (https://dupmecp2.eu/).





Actes de presentació o de lectura per a infants durant aquest mes de juny

Dilluns 10 de juny, a les 18:30 hores: Lectura del conte per a infants a la 6a planta de l’edifici Bomosa.

Dissabte 15 de juny, en horari per determinat: Lectura del conte a la festa de Club Piolet a l’Illa Carlemeny.

Dimarts 25 de juny, a les 19:30 hores: Presentació del projecte i del conte a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany.