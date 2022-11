Maria Ubach modera la primera taula rodona de la 18a Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach ha participat aquest dissabte a la Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia en tant que cap de delegació. Aquesta 18a edició de la Cimera, que té lloc cada dos anys, s’ha celebrat a Djerba, Tunísia.

L’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) agrupa fins a 88 països entre membres de ple dret –com Andorra–, associats i observadors i ha esdevingut, des de fa més de cinc dècades, un pol de reflexió, col·laboració i cooperació entre els països de parla francesa. De fet, la Cimera d’enguany se celebra en el marc del 50è aniversari de l’organisme.

Durant la sessió d’aquesta 18a edició s’ha acordat la reelecció de l’actual secretària general, Louise Mushikiwabo, per a un mandat més. Cal recordar que la mandatària va ser al Principat en visita oficial ara fa dos anys per tal d’evidenciar les excel·lents relacions entre l’organització internacional i Andorra.

Així doncs, la Cimera d’aquest cap de setmana s’ha desenvolupat seguint un nou format de participació, amb diferents taules rodones i intervencions en format reduït, promogut per Mushikiwabo. La voluntat d’aquest canvi és fomentar l’intercanvi d’opinions entre els diferents participants i facilitar el diàleg. Concretament, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha moderat la seva taula rodona sobre les eines digitals, i farà part demà d’un altre col·loqui sobre com el paper de les dones i els joves.

Precisament emmarcant-se en aquesta transformació de l’OIF, els representants internacionals presents en la 18a Cimera han adoptat una sèrie de documents vinculants que marquen el futur de l’organisme, especialment el nou Marc estratègic 2023-2030 –que posa de manifest els objectius principals per als pròxims anys–, o el Reglament que modifica els criteris i procediments d’adhesió a l’OIF per part dels Estats o Governs que vulgui entrar a formar-ne part.

En el seu torn de paraula, la ministra Ubach s’ha mostrat favorable a “clarificar el procediment d’adhesió”, deixant clar que els membres que s’hi admetin han de tenir “la voluntat d’afavorir el desenvolupament i la promoció de l’ús del francès, així com donar suport a la promoció de la democràcia, els drets i les llibertats”.

Aquesta tarda és previst que segueixin les reunions bilaterals previstes amb altres Estats, com ara Corea del Sud, que anunciarà a la ministra de la seva candidatura per a acollir la Expo Internacional 2030. També tractaran futures possibles col·laboracions en l’àmbit turístic.

La Declaració de Djerba: la tecnologia digital com a vector de desenvolupament i de solidaritat

La temàtica general d’aquesta Cimera ha estat la connectivitat en la diversitat, en especial com la tecnologia digital pot esdevenir un vector de desenvolupament i de solidaritat entre els membres de l’OIF.

Els representants governamentals –caps d’Estat i de Govern i ministres d’Afers Exteriors– han reiterat el rol clau que pot tenir la tecnologia per a garantir una connectivitat eficaç entre les diferents poblacions que conformen l’espai francòfon tot respectant la diversitat cultural i lingüística de cada zona. Especialment, s’ha remarcat la capacitat d’aquestes eines per a permetre el debat, així com per a millorar l’eficàcia de l’administració pública a l’hora de simplificar els procediments i fomentar la transparència.

No obstant això, els participants han constatat les disparitats respecte a l’accés i el cost de connexió dels serveis digitals, per la qual cosa han acordat diverses decisions. Així, la Declaració de Djerba recull la voluntat de promoure l’accés a les eines digitals especialment entre els països en desenvolupament per tal de reduir la fractura digital; desenvolupar les competències digitals especialment entre els joves, les dones i les nenes; i facilitar l’elaboració de solucions de salut digitals apropiades, accessibles, adaptables i sostenibles per a contribuir a la cobertura sanitària universal i la promoció de la salut i el benestar.