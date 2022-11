El BC Andorra jugarà a la pista del Juaristi ISB amb el hàndicap de les lesions (diumenge 19h)

No és pot negar que el BC Andorra està de pega amb les lesions. Jugadors que tenen un pes important dins de l’equip com Luz, Maric i Borg han anat caient pel camí. Tampoc és cap secret que sense la seva aportació el conjunt de Natxo Lezcano perd potencial sense la participació d’aquests jugadors tan importants. Amb aquest panorama el BC Andorra jugarà a la pista del Juaristi ISB, diumenge, a les 19 hores.

Els andorrans arriben líders de la LEB Or a Guipúscoa i davant del conjunt local, tot i les baixes, s’ha d’intentar mantenir aquesta primera posició. El Juaristi ISB ocupa la 16a plaça o, el que és el mateix, és tercer per la cua amb el balanç d’una única victòria i 5 derrotes. Totalment a la inversa que el BC Andorra que acumula 5 victòries per tan sols un partit perdut fins a la data.

Un de les atraccions del matx serà veure l’estrena del base, Josep Pérez, amb la samarreta andorrana. El jugador valencià ha estat fitxat per la lesió de llarga durada de Rafa Luz. Tan de bo s’estreni amb una victòria.