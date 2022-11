S’obre el període d’inscripció a les formacions al Centre de Formació al Llarg de la Vida

Des d’aquest divendres, 18 de novembre, és obert el període d’inscripció a les formacions del Centre de Formació al Llarg de la Vida que es duran a terme de l’1 de desembre del 2022 al 2 de març del 2023. Són cursos gratuïts, adreçats a persones majors de 16 anys, i es realitzen de dilluns a dijous, de 19:00 a 22:30 h.

En concret, es tracta dels cursos de preparació per a la prova de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, així com del diploma de ciències humanes i socials d’Andorra (procés d’accés a la nacionalitat andorrana).

Les inscripcions es poden fer del 18 al 24 de novembre del 2022 al web http://www.cflv.ad/. Per a més informació es pot consultar directament al Centre de Formació al Llarg de la Vida (Av. Tarragona, 58-62, Ed. Les Columnes · AD500 Andorra la Vella / Tel. +376 741 465 / cflv@educand.ad).