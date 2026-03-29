Març 2026, 12 llibres abans de Sant Jordi, encapçalats per “Tafetans de justícia”, de Sergi Mas i els “40 anys de la SAC”

In: Des d'Andorra un coprincipat als Pirineus, Opinió
Teresa Ventura

El dilluns dia 23 de març, a La Llacuna, es va presentar una nova edició de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) amb el títol de “40 anys de la SAC i de l’evolució del món”. Un documentat volum que ens aporta molta informació i enriqueix les activitats culturals del país en els seus 40 anys d’aportació técnica i cultural.

Portada del llibre “40 anys de la SAC i d’evolució del món”

El dia 24, Sergi Mas, a Sant Julià de Lòria, va presentar el seu nou llibre que amb el títol de “Tafetans de justícia” ofereix un recull d’històries verídiques i fabulades que ens traslladen a una Andorra més antiga i on la justícia, la humanitat i el sentit comú, sovint, caminaven de la mà. Amb aquest llibre que barreja ficció i realitat, Sergi Mas recupera la narrativa després d’una etapa dedicada a l’assaig i aporta el seu pensament màgic sobre el Pirineu i amb la seva experiència de 95 anys d’obra creativa de totes les Belles Arts, en majúscula.

Coberta del llibre “Tafetans de justícia”, de Sergi Mas (Editorial Medusa)

A part de la poètica “De cor t’ho vaig dir”, de Juli Fernández, on podem destacar el seu vers “L’amant d’un poeta” “L’Oasi” i “El poeta colpit”. La seva anterior publicació va ser “Sentiments de l’albada” (2024), el qual ja vàrem comentar al seu dia.

Coberta del llibre “De cor t’ho vaig dir”, de Juli Fernández

S’ha presentat també, el dia 17 de març, l’últim llibre de Fabiola Sofia Masegosa amb el títol de “El rebost i altres malsons”, a la llibreria La Trenca d’Andorra la Vella.

Portada del llibre “El rebost i altres malsons”, de Fabiola Sofia Masegosa

També ”Andorra Insòlita”, de Roger Casamajor i els “Passos previs”, del fotògraf Tony Lara, que ens  il·lustra a través dels passos de la processó de la Seu d’Urgell, penitència i comunitat en imatges irrepetibles, religioses i etnogràfiques que captiven.

Una de les fotografies del llibre i exposició ‘Passos previs’, sobre la Processó de Divendres Sant de la Seu d’Urgell (Foto: Tony Lara)

Sense obviar el llibre escrit a quatre mans dels exministres Dr. Martínez Benazet i Eric Jover, titulat “Divendres 13”, i presentat el 10 de març, el qual és un relat polític i alhora institucional de la gestió de la Covid.

El llibre “Divendres 13. La pandèmia a Andorra” (Anem Editors)

Tanmateix, el passat dia 19 de març, la biblioteca d’Escaldes va acollir la presentació del llibre titulat “150 anys en veu de dona”, de Jordi Novell i Maria Picassó, on ens presenten un recull d’un centener de dones referencials en el món de la música popular d’arreu del món amb diversitat generacional i de procedències geogràfiques, de llengües i d’estils musicals d’arreu.

Sense obviar que, al febrer, s’havia presentat “Ràdio Valira“, de Gualbert Osorio i “La edad no importa”, de la Dra. Carmen Romero els quals ja vàrem comentar al seu dia en aquest mateix mitjà.

Finalment, Alfred Llahí presentarà, els pròxims dies, el seu últim llibre “La meva Andorra: Memòries d’infantesa d’una nena d’Escaldes”, que ja comentarem en una propera edició.



Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA)

