Maquilla’t segons la forma de la teva cara: et revelem els trucs de maquillatge per a rostres quadrats

Comencem! Et presentem aquí els tips de maquillatge per a rostres quadrats.

El rostre

Els rostres quadrats es caracteritzen per ser molt simètrics: existeix la mateixa distància des de l’eix central a la mandíbula que des del punt central a la templa. A més, la mandíbula és tan marcada que els trets apareixen molt prominents. Quin és l’objectiu del maquillatge en aquest cas? Proporcionar una forma corba en la mandíbula i suavitzar les faccions tan marcades.

Les claus de maquillatge per a rostres quadrats

Com en el cas dels rostres allargats, el recomanable és combinar dos tons de base de maquillatge (una més clara i una altra més fosca) per a contornejar el rostre, suavitzant la mandíbula i creant una falsa perspectiva oval. Per a això, aplica la base clara (adequada al to natural del teu rostre) en tot el rostre, mentre que la més bronzejada serveix per a enfosquir els laterals del front i els laterals de la mandíbula (és a dir, tots els vèrtexs del rostre, ovalant el perímetre).

També es pot utilitzar pols bronzejadors en comptes de la base de maquillatge fosca, depèn dels teus interessos.

Ara pots dotar de lluminositat el rostre amb un il·luminador, que s’apliqui en l’arc de la cella, en l’os del pòmul i si vols en el nas per a afinar-la.

I el coloret? Aplica-ho en les galtes per a endolcir l’expressió. Maybelline ens indica que la millor manera de fer-ho és en moviments circulars i els tons més afavoridors per a aquestes faccions són els roses suaus. Tingues en compte, que els pòmuls ja són prominents en aquest tipus de rostres.

Les nostres recomanacions

Prebase luminosa Fluid Sheer tono 5, d’Armani Beauty. Es tracta d’una base il·luminadora que proporciona a la cara un halo de color amb un aspecte ‘bona cara’. Es pot emprar com prebase i substituint la base de color.

Bronzing Compact, de Clarins. Aquest cosmètic, de tres tons mats, realça el bronzejat natural i endolceix el rostre, especialment afavoridor en aquests tipus de cara. La fórmula enriquida amb un micropatch vegetal i complex anticontaminació prevé la deshidratació cutània. El seu preu: 48€.

Iluminador Nebula Stick d’Identy Beauty. Es tracta d’un il·luminador natural (formulat únicament amb ingredients naturals) sense silicones, que realça les zones del rostre amb un acabat iridescent i glow. A més, el cosmètic proporciona un aspecte radiant i un plus d’hidratació (gràcies a la combinació amb ceres veganes i olis vegetals). El seu preu: 15€.

Blush Subtil, de Lancôme. Es tracta d’un coloret ultrafi de llarga durada disponible en tons neutres com a intensos, com el 021 Rose Paradis. La seva fórmula sedosa de micro-bombolles es llisca suaument pel rostre, mantenint els nivells d’hidratació i confort. El seu preu:44€.

Els ulls

Les claus per a rostres quadrats

Com assenyala L’Óreal Paris, per a aquesta mena de cares es recomana combinar diferents ombres d’ulls clares per a dotar de lluminositat mirada. En la parpella mòbil aplica un to clar en la parpella mòbil, en l’arc de la cella i en el lacrimal.

Pel que fa a les celles, per a suavitzar les faccions, el més recomanable és treballar en les formes arquejades (triangulars). Empra un llapis per a maquillar les celles amb un color que se sembli al teu natural per a no crear una aparença artificial.

Emmarca la mirada amb un delineat suau però ben delimitada i aporta dramatisme a la mirada amb diverses capes de màscara de pestanyes.

Les nostres recomanacions

Liquidlast Liner, de M.A.C Cosmetics. Aquest delineador, de la col·lecció MAC Mosaic Masterpiece, és un cosmètic que ofereix un traç precís sense taques ni esquerdes per a emmarcar la teva mirada. El seu preu: 24€.

The Ritual of Cleopatra Miracle Top Coat Mascara, de Rituals. Aquest cosmètic resistent a l’aigua i a les llàgrimes barreja robí, ametista i safir. Així la mirada apareix radiant i completament plena de glamur. El seu preu: 18,05€.

El somriure

Els tons nude són molt recomanables per als somriures dels rostres quadrats. Així que prescindeix dels colors foscos i molt cridaners perquè no són la millor opció per a aquestes faccions. Si vols aconseguir un acabat natural i afavoridor per al teu somriure, pots combinar labials i cosmètics molt hidratants, fins i tot amb textura gloss i acabat brillant, però en tonalitats suaus. L’objectiu és endolcir les faccions i donar-li un aire fresc i jove al teu rostre.

La nostra recomanació

ModernMatte Powder Lipstick nº 526 Kitten Heel, de Shiseido. Aquest innovador labial amb 8 hores de color intens i vellutat proporciona una cobertura ideal al somriure. El resultat és impecable amb un color ultrapigmentat i un acabat mat, i aquest rosa és molt afavoridor per a aquests rostres. El seu preu: 33,50€

