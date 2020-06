FGC convida a redescobrir el territori amb l’oferta de turisme i muntanya d’aquest estiu

L’oferta turística per a aquest estiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) convida la ciutadania a redescobrir el territori amb un seguit d’activitats i oferta de trens turístics per gaudir del patrimoni natural i cultural del país. Després d’uns mesos tancades, les estacions de muntanya i els trens turístics tornen a obrir portes sota el lema Respira Natura, un concepte que ara més que mai pren el protagonisme de totes les experiències que es poden gaudir a l’entorn natural. Fidel al seu compromís amb el territori, FGC ha programat totes les obertures i activitats conjuntament amb les autoritat locals i comarcals, per tal de donar una oferta global i ajudar a la recuperació de l’economia del territori.

Així, FGC posa aquest any tots els seus actius de turisme de muntanya i trens turístics a favor de la recuperació dels espais de lleure a l’aire lliure i del concepte d’agafar aire en plena natura després d’aquesta etapa de confinament pel coronavirus. Ara que de mica en mica la ciutadania va recuperant els hàbits FGC recupera també la normalitat a les estacions i explotacions que gestiona.

Obertura progressiva i seguint els protocols sanitaris

A partir d’aquest divendres mateix aniran obrint de forma progressiva estacions i trens turístics. Aquest dia ho farà el Parc Astronòmic del Montsec, que per primer any s’incorpora a l’oferta turística d’FGC després que la companyia n’assumís la gestió a començaments d’any. A continuació, obrirà portes Vall de Núria, el 19 de juny; seguidament, La Molina i el Tren del Ciment, el 20 de juny; el Cremallera i Funiculars de Montserrat, el 24 de juny; el Tren dels Llacs es posarà en servei a partir del 4 de juliol; i a Vallter 2000 es reprendran les activitats a partir del 18 de juliol.

Pel que fa al Funicular de Gelida, a partir del 20 de juny donarà servei turístic tots els caps de setmana i dies festius i assenyalats. Les estacions d’Espot, Port Ainé i Boí Taüll no explotaran les seves instal·lacions de muntanya a l’estiu però són magnífiques destinacions d’alta muntanya on es poden fer tota mena d’excursions i rutes de senderisme i són porta d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l’Alt Pirineu, així com una destinació única pel que fa als esports d’aventura i aigües braves.

L’obertura de les estacions de muntanya i dels trens turístics es farà seguint els protocols sanitaris. L’ús de mascareta serà obligatori a trens, estacions, vestíbuls i zones comunes i a tots aquells llocs on no es pugui mantenir una distància de seguretat, tal i com està establert en totes les activitats que es realitzen arreu del país. Les mesures de neteja també seran les habituals, amb aplicació de productes desinfectants i virucides en tots els espais on hi hagi moviments de persones i es posarà a disposició dels visitants gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans.

Totes les zones de pagament i d’atenció al client estaran equipades amb pantalla/mampara protectora. I totes les estacions i transports disposaran de senyalització informativa sobre la normativa a seguir en cada cas.

En el marc de l’estratègia de digitalització de processos de negoci a les estacions de muntanya, s’està desenvolupant un sistema en línia de reserva anticipada de bitllets amb l’objectiu de comercialitzar el gruix de l’oferta de places disponibles a través d’aquest canal. Això permetrà, en situacions com l’actual, fer un control d’aforaments automatitzat a les instal·lacions. El sistema es posarà inicialment en marxa durant les properes setmanes a les instal·lacions del Telecabina de La Molina i als Trens Cremallera de Vall de Núria i Montserrat.

Les principals novetats

Enguany, FGC ofereix diferents novetats a les estacions de muntanya. Destaca la posada en servei per primer cop del tram del Telecabina del Cadí-Moixeró fins al Niu de l’Àliga. Al cim de la Tosa d’Alp, a 2.537 metres, s’ha instal·lat un punt d’observació panoràmic amb magnífiques vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès.

A través de l’e-tiquet del mòbil, el visitant podrà comprar des del bitllet senzill de pujada-baixada del telecabina fins a un paquet exclusiu que inclou també un dinar gastronòmic al Niu de l’Àliga.

A Vall de Núria és on es concentra l’altre paquet important de novetats. Aquí es posa en marxa nou servei d’àudio-guia per a descobrir la vall a través del telèfon mòbil. Consisteix en una app que ofereix una experiència completa, ja que es pot usar tant durant el trajecte amb el Cremallera com durant l’estada a la vall: en el moment en què el visitant passa per un punt destacat de l’entorn l’audio-guia s’activa explicant-ne els detalls. Aquest suport està disponible en català, castellà, anglès i francès.

A més, aquest serà el primer estiu en què es podrà pujar al nou Telefèric Coma del Clot, una instal·lació renovada completament i que ha doblat la seva capacitat. A Vall de Núria també es presenten els nous cotxes històrics MGB i la Locomotora H12, que faran el trajecte de pujada de Ribes de Freser a Núria o de Queralbs a Núria, oferint informació tant amb la guia convencional com amb la nova app. I l’accés a les andanes de les estacions del Tren Cremallera es realitzaran amb validadores automàtiques i accés amb l’e-tiquet mòbil.