Macron dona un clar suport a l’ampliació de la central hidroelèctrica de l’Ospitalet

El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha visitat la central hidroelèctrica de FEDA en el marc de la visita institucional que està realitzant al Principat durant dos dies. L’acte ha estat l’única visita d’àmbit econòmic prevista en el programa, atès que el sector energètic és un dels àmbits que concentra més relacions estratègiques entre Andorra i França.
Macron ha arribat acompanyat del cap de Govern i president de FEDA, Xavier Espot, i han estat rebuts per la directora general de FEDA, Sílvia Calvó. El copríncep s’ha interessat per a conèixer les particularitats del sector energètic a Andorra i el projecte de generació d’energia hidràulica de FEDA, EDF i l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, a la central hidroelèctrica de l’Ospitalet. Macron ha dit que el projecte “s’inscriu en la sobirania energètica, en la transició, en reduir les emissions de CO₂ i donar competitivitat a les empreses i poder adquisitiu a les llars”.
A més, ha confirmat el suport dels dos països perquè les dues energètiques puguin avançar en tot el necessari per a fer realitat el projecte. Macron ha acabat per dir que “és un magnífic exemple d’un partenariat molt pertinent a ambdós costats de la frontera. I és també una bona manera de mostrar que ens trobem en un bon moment” en les relacions entre Andorra i França.
Durant la visita a la central hidroelèctrica, Calvó ha explicat al copríncep la rellevància de la infraestructura de FEDA, que és la principal font de producció elèctrica del país. Ha indicat que, tot i l’augment de la producció pròpia en els darrers anys, el 75% de l’electricitat consumida al país és importada, aproximadament la meitat de la qual prové de França.
A més, ha detallat que durant els mesos d’hivern la producció nacional només cobreix al voltant del 10% de la demanda, fet que posa de manifest l’interès d’Andorra pel projecte d’ampliació de la central hidroelèctrica de l’Ospitalet, que permetria disposar d’electricitat durant el període hivernal.
El projecte preveu l’ampliació de la central hidroelèctrica de l’Ospitalet per a generar electricitat a partir de l’excedent d’aigua del llac de Lanós, que FEDA aprofitaria durant el període hivernal. La iniciativa permetria, alhora, una millor regulació hídrica, reservant aigua per a augmentar el cabal de la Garona durant l’estiu.
A l’acte hi ha assistit també el president-director general d’EDF, Bernard Fontana, com a màxim representant de la col·laboració entre les dues energètiques. També han assistit el prefecte d’Occitània, Pierre-André Durand, el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, i el maire de l’Ospitalet, Arnaud Diaz, actors directament implicats en el projecte.
Durant la compareixença, tant el copríncep com el cap de Govern i president de FEDA han coincidit a posar en relleu la solidesa de les relacions bilaterals en matèria energètica, que Andorra i França mantenen des de fa dècades. Ambdós països comparteixen l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica i mantenen compromisos clars i ambiciosos en transició energètica, reducció de la petjada de carboni i lluita contra el canvi climàtic.
Fruit d’aquestes relacions històriques, s’han assolit fites com la signatura del primer PPA, el contracte d’importació d’electricitat a llarg termini amb preu garantit, que va permetre limitar l’impacte econòmic de la crisi energètica viscuda arreu d’Europa, així com l’acompanyament en el desenvolupament de les xarxes de calor o el suport en els grans manteniments dels grups hidroelèctrics que han permès allargar 20 anys més la seva vida útil.
Sobre FEDA
Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) és l’entitat pública energètica del Principat d’Andorra, que assumeix la importació, transport, producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica. És el motor energètic d’Andorra i gestiona la central hidroelèctrica d’Encamp, principal font d’energia renovable del país. Forma part del grup FEDA, que compta amb les filials FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA a través de les quals impulsa projectes de calefacció urbana, generació d’energia, mobilitat sostenible i valorització de residus.
El grup FEDA està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fomenta un equilibri econòmic, social i ambiental del país.