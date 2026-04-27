Els principals reptes de país centren la trobada entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el copríncep francès, Emmanuel Macron

El futur europeu d’Andorra, la joventut i la cooperació bilateral han centrat la trobada oficial que han mantingut aquesta tarda el cap de Govern, Xavier Espot, i el copríncep francès, Emmanuel Macron, en la primera de les dues jornades de visita oficial del cap d’Estat al Principat. El copríncep francès, que ha arribat a primera hora de la tarda en helicòpter al Pas de la Casa, s’ha traslladat posteriorment a Ràdio Andorra juntament amb el cap de Govern, on han estat rebuts pel ministre de Turisme, Jordi Torres, i ha signat el Llibre d’honor.
Durant la visita, Macron ha reafirmat en declaracions als mitjans de comunicació el seu compromís amb Andorra i ha destacat la importància d’avançar en qüestions clau com l’educació, la joventut i l’acostament a la Unió Europea. També ha posat l’accent en el context internacional, marcat per tensions geopolítiques i l’impacte sobre l’energia i l’economia.
En relació amb la situació energètica i el context internacional actual, Macron ha insistit en la necessitat de reobrir rutes estratègiques per al transport de recursos com el gas i el petroli, amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre els preus i l’economia mundial. En paral·lel, ha reiterat la importància de reduir la dependència dels hidrocarburs fòssils com a estratègia de futur.
Les delegacions d’Andorra (integrada per Xavier Espot; el seu cap de Gabinet, Jordi Puy; i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba) i del copríncep francès (formada per Emmanuel Macron; el seu representant, Georges-François Leclerc; i Alexis Dutertre, conseller d’Europa al gabinet del President de la República Francesa) han mantingut una reunió de treball en què s’han abordat els principals reptes del país.
Un dels eixos centrals ha estat l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Segons ha explicat el cap de Govern a la premsa, durant la trobada s’ha tractat “la necessitat que l’Acord pugui prosperar per a garantir un país més diversificat, competitiu i capaç d’oferir més oportunitats i benestar a les generacions futures”. En aquest sentit, ha destacat el suport ferm del copríncep i de França al procés d’acostament europeu.
Pel que fa al calendari, Xavier Espot ha avançat que s’estan començant a concretar els pròxims passos i que, previsiblement, l’Acord es podria signar entre juliol i setembre, un cop la UE en defineixi la naturalesa jurídica. Posteriorment, el text haurà de ser sotmès a referèndum, tot i que ha advertit que el calendari final dependrà de diversos factors externs vinculats a les institucions europees.
La reunió ha versat també sobre la cooperació transfronterera i la necessitat de millorar les connexions entre Andorra i França, tot abordant aquests reptes “amb realisme però també amb ambició”. Així mateix, s’ha posat en valor el paper de l’ensenyament francès a Andorra i la presència de la llengua i la cultura franceses al país.
En relació amb la despenalització de l’avortament, Espot ha remarcat la rellevància d’abordar qüestions institucionals amb prudència i respecte, tot combinant la voluntat d’avançar amb la preservació de les estructures històriques del país. “El copríncep és perfectament coneixedor i perfectament sensible a la nostra realitat institucional, però també sensible a la necessitat d’avançar en el reconeixement dels drets de les dones”, ha conclòs el cap de Govern.
Posteriorment, ha tingut lloc una trobada institucional privada entre el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, i Emmanuel Macron.
Visita a FEDA i compromís amb la descarbonització
El copríncep francès també ha visitat la central hidroelèctrica de FEDA, en l’únic acte econòmic del seu programa, per a refermar la importància estratègica del sector energètic en les relacions entre Andorra i França. Durant la visita, ha destacat el compromís amb la descarbonització i l’electrificació com a pilars per a garantir la sobirania energètica.
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha posat en relleu el paper clau de la central hidroelèctrica, tot recordant que Andorra encara depèn en gran part de la importació d’electricitat, especialment durant l’hivern. En aquest context, ha destacat l’interès del país en el projecte d’ampliació de la central de l’Ospitalet, desenvolupat conjuntament amb EDF i l’Agence de l’Eau, que permetria augmentar la producció pròpia en períodes de màxima demanda.
Tant Macron com Espot han subratllat la solidesa de la cooperació energètica transfronterera, basada en dècades de col·laboració i objectius compartits com la neutralitat climàtica. Així doncs, han destacat iniciatives com el contracte d’importació elèctrica a llarg termini (PPA) i projectes conjunts com el de l’Ospitalet.
Aquesta tarda també ha tingut lloc una recepció d’ambaixadors de caràcter històric: per primera vegada, una quinzena de representants diplomàtics recentment acreditats a Andorra (França, Colòmbia, Pakistan, Paraguai, Costa Rica, Eslovènia, Suècia, Letònia, Xipre, Bahrain, Estats Units, Portugal, Brasil, Bangladesh i Panamà) han lliurat les cartes credencials simultàniament als dos coprínceps, el copríncep francès i el copríncep episcopal. L’acte simbolitza la singularitat institucional del país i reforça el paper dels coprínceps com a caps d’Estat.
La primera de les dues jornades oficials es tancava amb un sopar oficial que ofert pel copríncep Macron a una nodrida representació de la societat andorrana.
Visita a centres educatius i al·locució a la plaça del Poble, els actes centrals de dimarts
Els actes amb més projecció pública i ciutadana tindran lloc dimarts. Al matí, el copríncep Emmanuel Macron visitarà el Lycée Comte de Foix i l’Escola andorrana de Santa Coloma, dos institucions educatives representatives dels sistemes d’ensenyament presents al Principat, on mantindrà contactes amb la comunitat educativa i l’alumnat.
Posteriorment, se celebraran els actes institucionals a la Casa de la Vall, que culminaran amb una sessió del Consell General presidida conjuntament pels dos coprínceps en un moment de gran rellevància institucional.
El moment central de la visita i obert a tota la ciutadania tindrà lloc a les 12.45 h a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on el copríncep Emmanuel Macron pronunciarà un discurs públic, acompanyat del cap de Govern. La visita, que es clourà a la tarda amb un acte institucional al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, amb la condecoració de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps prèvia a la marxa de la comitiva del copríncep.