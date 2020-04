L’Associació de Bombers d’Andorra i les Associacions i/o Sindicats de l’Administració han realitzat una reunió via telemàtica amb la Ministra i Secretaria d’Estat de la Funció Publica on la Unió Sindical d’Andorra no ha estat convidada a participar i que de totes maneres volen posar de manifest el següent:

“En els darrers anys els funcionaris hem vist reduït el nostre poder adquisitiu, per una banda amb les congelacions salarials dels darrers anys i amb l’eliminació de la gestió de l’acompliment. Tant mateix hem aportat a les arques del Estat més de 470 milions d’euros de les nostres jubilacions, diners que ni el govern actual ni anteriors han aprovisionat.

Entenem que no serà amb accions simbòliques, com la mínima reducció dels salaris dels càrrecs públics, el que farà que podrem sortir d’aquesta crisi sanitària, econòmica i social.

Per aquest motiu l’Associació de Bombers d’Andorra i la Unió Sindical d’Andorra proposem un seguit de mesures efectives i gens simbòliques per reduir la despesa pública.

En primer lloc, la reducció de salaris per sobre dels salaris de Ministres. Cal fer us dels recursos propis de l’administració, a tall d’exemple l’administració disposa d’un gabinet jurídic i fa la majoria dels assessoraments a l’exterior i/o amb assessoraments amb salaris desorbitats, entenent que aquests assessoraments han de ser molt puntuals adaptats a les necessitats actuals que difereixen en molts casos a les que es necessitaven quan es van contractar. Establir un llindà màxim de salari a l’Administració, proposta feta en reiterades ocasions per la Unió Sindical d’Andorra. Així mateix valorar la supressió del CRA injustificables i altres complements tal com ha proposat la Ministra.

L’establiment de la figura dels convenis col·lectius , prèvia valoració de les necessitats actuals dels departaments de l’administració i prèvia negociació i acord amb els Sindicats afectats així com de les persones afectades.

L’adaptació dels edificis administratius en matèria de calefacció i il·luminació a les energies renovables .

El canvi de model tributari de sicaps i patrimonies per una major distribució de la riquesa tributària .

De la mateixa manera que el govern ha pogut col·locar emissió de deute públic per valor de 125.000.000 euros , treure una altra emissió on tots els andorrans i tinguin accés , obert a tots .

Incentius per promoure les pre jubilacions i jubilacions dels treballadors públics de l’Administració amb l’objectiu de reduir les plantilles dels treballadors mes antics com van efectuar les entitats bancaries .

Simplificació on line de la tramitació burocràtica a tots els departaments possibles de l´administració .

Adaptació del parc mòbil de govern a les noves energies renovables , vehicles elèctrics.

Replantejar-se el model d’Estat, calen 8 administracions amb la conseqüent despesa que suposa per 75 000 habitants?

Tan mateix entenem que cada departament junt amb les direccions corresponents, podem treballar un seguit de mesures d’estalvi i/o ajornament de la despesa en nombroses partides.

Es per tot això que ens oposem a una reducció general i percentual dels salaris de la Funció Publica, tipus com la reducció que és va efectuar en anys anterior, que només suposen una retallada simbòlica i gens efectiva per l’economia del nostre país i animem als nostres governants a aplicar mesures que verdaderament siguin efectives”.

USDA i ABA.