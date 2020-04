Des de dissabte i al llarg d’aquesta setmana, els voluntaris de la Creu Roja Andorrana han preparat els paquets i lliuraran ous de xocolata per a unes 800 persones. Els ous aniran acompanyats de missatges d’ànims i d’esperança i es repartiran a l’Hospital, a les residències sociosanitàries del país, als hotels habilitats i també als domicilis dels usuaris del SAD i del Transport Sociosanitari, una manera de mantenir vives les celebracions de Pasqua tot i l’epidèmia i el confinament.

Des de la setmana passada, el Centre Comercial Andorrà, col·laborador habitual de l’entitat ha estat preparant els ous de xocolata que es regalen i per la seva banda, les escoles andorranes de segona ensenyança han fet una crida als alumnes perquè enviïn fins avui, dilluns de Pasqua, els seus missatges positius destinats a tots els afectats pel virus. Els voluntaris són els encarregats de preparar els paquets i de fer-los arribar als diferents punts de repartiment: Hospital Nostra Senyora de Meritxell, hotels i residències per a la gent gran: Salita, El Cedre, Clara Rabassa i Sant Vicenç d’Enclar, així com als domicilis particulars dels usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària i els del Transport Sociosanitari. Tanmateix s’ha fet el repartiment d’ous de Pasqua a la residència l’Albó i al CRAE, per fer arribar un missatge d’ànims pel confinament.

Una acció solidària a tres bandes que pretén fer que tot i la situació actual ningú es quedi sense celebrar la Pasqua. El repartiment en els diferents centres s’organitza amb tots els coordinadors i està previst que s’allargui al llarg de la setmana. En total es distribuirà uns 3.000 ous de xocolata cedits pel Centre Comercial Andorrà – Super U; tots acompanyats d’un escrit o un dibuix fet pels escolars.

Els centres escolars van mobilitzar, la setmana passada als seus docents perquè fessin arribar als alumnes i a les seves famílies la proposta de l’acció. Els alumnes tenen fins avui per fer arribar els seus missatges, dibuixos o imatges. Se’ls hi ha demanat només de complir uns requisits de format que han de ser A4 o A5, amb lletra gran i colors. Els missatges que són personalitzats s’envien per correu electrònic a les escoles i a la Creu Roja, abans d’imprimir-los i repartir-los.

Aquesta acció solidària té com a missió treure un somriure a totes les persones afectades i regalar-los uns instants en què tot i la malaltia o el confinament, no impedeixin que es segueixin celebrant les tradicions.