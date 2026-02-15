Títol: L’última nit abans de perdre’ns
Escriptor: Ramon Mas
Il·lustrador: Ramon Mas
Editorial: L’Altra Tribu
Pàgines: No especificat
Edat: A partir de 15 anys
Proposem una endevinalla, tot pregant al lector que sigui legal i no faci trampa. Pregunta: quina editorial de LIJ ha publicat traduccions d’autors d’una tribu d’elegits de la talla de Jack London, John Wyndham, Judit Kerr, Christina Nöstingler o Saša Stanišić? Hi afegirem una altra pista: aquesta mateixa editorial, no cap altra, acaba de publicar també la deliciosa La llibreta vermella de la noia karateka, d’Ana Pessoa (res a veure amb l’ombrívol Fernando!). Tercera pista (i esperem que amb aquesta arribi la resolució): quina editorial hi afegeix, a més, autors d’aquí de, perdoneu el clixé, solvència contrastada? En efecte: la resposta correcta és L’Altra Tribu, i l’autor a qui donem la benvinguda en l’àmbit juvenil és Ramon Mas.
En aquesta breu, però intensa novel·la vivencial assistim a un punt d’inflexió en què tots ens podem reconèixer. En quin moment vam començar a fer tentines en la vida adulta? Un crític seriós apel·laria al també seriós terme Bildungsroman, però no serà el cas. Això és el que li passa a l’Excel (Excelsior!), un adolescent marginat que va fent la viu-viu a l’institut. Trampeja com pot les classes (les de mates li suposen un autèntic laberint), i se submergeix en les seves aficions, no gaire convencionals, per a perdre de vista les rareses manifestes dels pares, probablement els últims espècimens de la raça dels hippies. Sort de l’amistat indestructible (se suposa) amb la Irene i amb la Júlia, que a començaments d’estiu experimenta un tomb previsible i alhora inèdit per a ell. El catalitzador d’un seguit de canvis irreversibles és un descobriment paranormal enmig del bosc: una porta que mena qui sap on.
El to confidencial, la riquesa de matisos dels personatges, les ganes que l’autor desveli la naturalesa de la misteriosa porta (real però alhora metafòrica), la universalitat de les vivències experimentades (consum, amistat, primer amor, gelosia, lloc a ocupar en el món, relació amb els adults) inciten el lector a devorar aquestes pàgines. I a continuar fent-se preguntes.
Joan Bustos / Clijcat / Faristol