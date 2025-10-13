L’UdA llança una nova convocatòria d’ajuts per a incentivar el voluntariat internacional

La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert una nova convocatòria de dos ajuts destinats a estudiants de formació reglada o persones titulades de menys de 30 anys que vulguin participar en un projecte de voluntariat internacional que es desenvolupi entre el setembre de 2025 i el setembre de 2026 en països amb un índex de desenvolupament baix o de pobresa mitjana o baixa.
L’import dels ajuts, de 1.606,5 euros cadascun, servirà per a finançar les despeses de desplaçament (vols d’anada i tornada, desplaçaments fins a l’aeroport), així com les despeses d’allotjament i manutenció, si escau. La iniciativa compta amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la voluntat de promoure la cooperació internacional i el voluntariat.
Les persones interessades han de fer la sol·licitud abans del 28 de novembre de 2025 en els termes que s’exposen en les bases de la convocatòria. Per a adjudicar els ajuts, el tribunal d’avaluació tindrà en compte el currículum de les persones candidates, l’experiència en voluntariat nacional o internacional, la seva motivació, la memòria del projecte i l’ONG amb la que preveuen col·laborar.
Curs en Voluntariat internacional
El conveni de col·laboració entre l’UdA i els dos ministeris del Govern d’Andorra també inclou l’organització d’un curs en Voluntariat internacional de 2 crèdits europeus i una dedicació de 60 hores.
La formació, que s’oferirà durant el mes de maig de 2026, té per objectiu oferir formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, que contribueixi a consolidar la presència estable i duradora de les persones voluntàries en projectes de tota índole, potenciant el seu compromís i participació. El programa, que s’emmarca dins de la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra, compta amb el suport del Govern, la Comissió UdA Solidària i l’ONG Cooperand.