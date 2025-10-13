Igualtat organitza dues accions formatives i de sensibilització per a prevenir l’explotació sexual digital

Cartell anunciant la conferència de dimecres (SFGA)
Amb motiu del Dia Europeu contra el Tràfic d’Éssers Humans, que té lloc el dia 18 d’octubre, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana organitza dues accions formatives i de sensibilització per a aprofundir en el coneixement i la prevenció de l’explotació sexual digital. Amb les dues propostes s’analitzaran les eines de desconstrucció de l’arquitectura cibernètica de l’explotació sexual i la pornografia digitalitzada, així com els nous escenaris de vulneració de drets que emergeixen a la xarxa, aportant estratègies d’intervenció i sensibilització per a frenar la victimització en línia.

Entrant al detall de les accions, la primera és una conferència oberta a tota la població titulada Com funciona l’explotació sexual digital i què hi podem fer, que es durà a terme aquest proper dimecres, 15 d’octubre, a les 18.30 hores, a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella. L’acte pretén apropar a la ciutadania la realitat de les noves formes d’explotació sexual a l’entorn digital, oferint una mirada crítica sobre els mecanismes de captació i control que afecten especialment dones i nenes, i reflexionant sobre el paper de la societat en la seva prevenció.

La següent acció és una formació adreçada a professionals de l’àmbit social, sanitari i jurídic amb l’objectiu de reforçar la detecció precoç, la coordinació institucional i la resposta integral davant de situacions de tràfic i explotació sexual en contextos digitals. Aquesta sessió titulada Nous escenaris d’explotació sexual digital: detecció i prevenció des dels serveis públics, es durà a terme dijous vinent, 16 d’octubre, de 9.00 h a 13.00 h, també a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella.

Les dues activitats seran conduïdes per la Fundació apip-acam, una entitat referent en l’atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, i que comptaran amb la participació de l’experta en gènere i migracions, Natalia Massé, i la jurista especialitzada en tràfic d’éssers humans, Laura Llobet.

A més, des del dia 18 d’octubre estaran visibles als panells de circulació de tot el país el missatge del “Dia contra el tràfic humà” en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès. 

Des de la Secretaria es recorda l’existència del Servei d’Atenció a les Víctimes del Tràfic d’Éssers (SAVTEH), que es va crear per a lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne a les víctimes. El servei ofereix una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills/es menors d’edat, relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament i la recuperació.

Amb aquestes iniciatives, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana reafirma el seu compromís en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, una greu vulneració dels drets humans que requereix una resposta col·lectiva, transversal i informada.

