Igualtat organitza dues accions formatives i de sensibilització per a prevenir l’explotació sexual digital

Amb motiu del Dia Europeu contra el Tràfic d’Éssers Humans, que té lloc el dia 18 d’octubre, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana organitza dues accions formatives i de sensibilització per a aprofundir en el coneixement i la prevenció de l’explotació sexual digital. Amb les dues propostes s’analitzaran les eines de desconstrucció de l’arquitectura cibernètica de l’explotació sexual i la pornografia digitalitzada, així com els nous escenaris de vulneració de drets que emergeixen a la xarxa, aportant estratègies d’intervenció i sensibilització per a frenar la victimització en línia.
Entrant al detall de les accions, la primera és una conferència oberta a tota la població titulada Com funciona l’explotació sexual digital i què hi podem fer, que es durà a terme aquest proper dimecres, 15 d’octubre, a les 18.30 hores, a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella. L’acte pretén apropar a la ciutadania la realitat de les noves formes d’explotació sexual a l’entorn digital, oferint una mirada crítica sobre els mecanismes de captació i control que afecten especialment dones i nenes, i reflexionant sobre el paper de la societat en la seva prevenció.
La següent acció és una formació adreçada a professionals de l’àmbit social, sanitari i jurídic amb l’objectiu de reforçar la detecció precoç, la coordinació institucional i la resposta integral davant de situacions de tràfic i explotació sexual en contextos digitals. Aquesta sessió titulada Nous escenaris d’explotació sexual digital: detecció i prevenció des dels serveis públics, es durà a terme dijous vinent, 16 d’octubre, de 9.00 h a 13.00 h, també a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella.
Les dues activitats seran conduïdes per la Fundació apip-acam, una entitat referent en l’atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, i que comptaran amb la participació de l’experta en gènere i migracions, Natalia Massé, i la jurista especialitzada en tràfic d’éssers humans, Laura Llobet.
A més, des del dia 18 d’octubre estaran visibles als panells de circulació de tot el país el missatge del “Dia contra el tràfic humà” en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès.
Des de la Secretaria es recorda l’existència del Servei d’Atenció a les Víctimes del Tràfic d’Éssers (SAVTEH), que es va crear per a lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne a les víctimes. El servei ofereix una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills/es menors d’edat, relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament i la recuperació.
Amb aquestes iniciatives, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana reafirma el seu compromís en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, una greu vulneració dels drets humans que requereix una resposta col·lectiva, transversal i informada.