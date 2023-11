L’UdA, a la vicepresidència de la francofonia universitària

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) ocuparà a partir d’ara una de les quatre vicepresidències de la nova Conferència regional de rectors d’Europa Occidental de l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF-EO). La decisió ha estat confirmada pocs dies després de la primera reunió d’aquesta Conferència regional de rectors (“C2R”), que va celebrar-se a Brussel·les el passat 23 d’octubre, amb la participació de Miquel Nicolau, actual rector de l’UdA, juntament amb rectors o presidents d’institucions membres de l’AUF-EO de vuit països (Alemanya, Andorra, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Suïssa).

La presidència de la C2R, de la seva banda, serà exercida pel rector de la Universitat París-Dauphine, Nicolas Berland. En el decurs de la reunió a Brussel·les, a més, es va decidir crear tres comissions tècniques, que estaran dedicades, respectivament, a les següents temàtiques:





• Ciència i desenvolupament (recerca, valorització, sostenibilitat, impacte social, etc.).





• Internacionalització de les aliances europees (governança universitària, mobilitat internacional, plurilingüisme, etc.).





• Foment de la francofonia científica (avaluació de publicacions, rànquings internacionals, ciència oberta, etc.).

L’Agència Universitària de la Francofonia (AUF) és una de les organitzacions universitàries i de recerca més importants del món. Va ser fundada a Mont-real (Quebec) l’any 1961, on té encara la seva seu. Com a organització multilateral, promou el desenvolupament de l’ensenyament superior, la recerca i la cooperació entre institucions universitàries. Compta actualment amb 1.007 membres de 119 països –instituts d’ensenyament superior, universitats, centres de recerca i xarxes diverses—, que s’agrupen en deu conferències regionals.