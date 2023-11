Conte per a famílies que han passat per un dol perinatal o gestacional

Conte “Bona nit petit estel” (Aj. la Seu)

Aquest mateix dissabte, dia 4 de novembre, a les 12 del migdia, hi haurà una nova sessió de l’Hora del Conte a la Seu d’Urgell. Aquesta setmana, amb Bona nit petit estel, a càrrec de l’Associació la Capsa dels Records. Es durà a terme a la Biblioteca Sant Agustí de la capital alturgellenca. El conte és obra d’Anna Marsal i les il·lustracions, d’Elisabet Serra.

Aquest “tresor” s’adreça, de manera especial, a famílies que hagin tingut una situació de dol perinatal o gestacional. És un conte per a explicar, per a comprendre i per a acompanyar els més petits davant d’una situació inesperada que de vegades, fins i tot, als grans els costa d’entendre.