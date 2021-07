L’Uclic, el bus a la demanda de Canillo, esdevé un èxit d’acollida i el servei continuarà durant 4 anys

Durant aquest període, el canal més utilitzat per a fer la reserva per desplaçar-se per la parròquia ha estat l’app amb un 92,9%, seguit amb menor mesura des de la pàgina web del Comú (3,7%) i de les trucades telefòniques a la centraleta (3,3%).

L’Uclic ha rebut molt bona acollida per part dels ciutadans de la parròquia que han fet ús del servei de transport públic a la carta, una iniciativa pionera a Andorra. De l’1 de març fins el 30 de juny s’han registrat un total de 9.157 reserves i s’han realitzat un total de 6.320 viatges. 425 passatgers únics han escollit aquest tipus de transport durant aquest període i de mitjana, s’han comptabilitzat 1.580 viatges mensuals i més de 200 passatgers al mes. La mitjana al mes ha estat 3,7 viatges per usuari. En aquests quatre mesos, s’ha mantingut un flux de reserves lineal, sent el mes de juny el que lleugerament destaca respecte la resta amb 1.787 viatges.

La prova pilot finalitzarà a l’agost i a partir de setembre entrarà en vigor el nou contracte d’adjudicació. A partir d’aquell mes es preveu que el servei deixi de ser gratuït. La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, posarà en marxa el mes que ve una enquesta per conèixer millor el perfil, els hàbits d’utilització i l’índex de satisfacció del servei per part dels usuaris, així com la valoració sobre les tarifes i tipus d’abonament que el passatger estaria disposat a satisfer.

El Comú de Canillo ha celebrat aquest dimecres al migdia una sessió ordinària de consell en la qual s’ha adjudicat per un període de 4 anys, prorrogable per dos anys més, el transport comunal a la demanda de la parròquia de Canillo, L’Uclic . Al concurs públic nacional s’hi han presentat dues candidatures i Novatel serà l’empresa encarregada d’oferir el servei.

En la sessió de consell, els cònsols han explicat que es tracta d’un servei adaptat a les necessitats de molts dels ciutadans i que ha estat ideat tenint en compte les necessitats geogràfiques de la parròquia que compta amb nuclis urbans allunyats entre si, així com també ho estan de la carretera general. També és una opció de mobilitat eficient i sostenible, ja que els busos no estan permanentment en circulació, si no que es desplacen només quan hi hagin reserves prèvies fetes.

Aparcament a Prats, passarel·la tibetana i preus públics

El Comú ha aprovat l’adjudicació dels treballs per a la construcció de l’aparcament I zona infantil a Prats per un import de 141.787 euros. Les obres començaran el setembre i finalitzaran abans de finalitzar l’any. Aquest equipament a l’aire lliure solucionarà la problemàtica d’aparcament a la zona.

L’adjudicació de les obres per condicionar els accessos a la passarel·la tibetana per un import de 212.823 euros s’han aprovat també a la sessió d’avui. En concret, s’habilitarà una plataforma giratòria al final de la carretera de l’Armiana per facilitar l’accés, la maniobra i el retorn dels vehicles.

Durant sessió també s’ha aprovat l’ordinació de modificació de preus públics d’adaptació de la nova Llei del Codi de Circulació en el qual com a novetat s’introdueixen dues tarifes noves. Una relativa als preus per autobusos que podran estacionar al nou aparcament Font de Ferro de Ransol, i l’altra, per a autocaravanes.