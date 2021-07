El 82% dels nous contagis de Covid-19 es produeixen en no vacunats

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat les darreres dades registrades en relació a la COVID-19 al país. Així, des de l’inici de la pandèmia de coronavirus es registren un total de 14.630 casos (+44) i 14.150 altes (+37). El total de defuncions fins a la data és de 127. El 82% dels casos diagnosticats darrerament no estaven vacunats.

Actualment hi ha 353 casos actius (+7): d’aquest total hi ha 7 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (-1) (5 a planta (-1) i 2 a l’UCI, ambdós requereixen ventilació mecànica i un d’ells és turista).

Quant als vaccins contra la COVID-19, el ministre ha informat que ja s’han administrat 85.242 dosis –49.990 primeres dosis i 35.252 segones–.

Martinez Benazet, també ha explicat que ja està disponible l’aplicació AndorraSalut, a les botigues Apple Store o Google Play Store. Tal com ha exposat el ministre aquesta primera versió de l’aplicació conté la funcionalitat relativa a la informació relacionada amb la situació sanitària de la persona respecte a la COVID-19, com ara les proves realitzades i el resultat d’aquestes, el procés de vacunació o el Certificat Covid Digital Europeu.

El ministre ha recordat que per fer ús de l’aplicació, caldrà ser usuari del certificat de signatura electrònica (https://www.signaturaelectronica.ad/), la identificació electrònica que permet autenticar i signar documents digitalment. La signatura digital, que a hores d’ara és gratuïta per a tota la ciutadania, es pot demanar presencialment a tràmits dels Govern i als Comuns de La Massana, Encamp i Escaldes-Engordany.

Des de que es va anunciar el llançament de l’aplicació, el passat 22 de juliol, s’han tramitat un total de 431 certificats de signatura digital (255 a Govern i 176 als Comuns).

L’aplicació AndorraSalut, que s’emmarca en el procés de Transformació Digital del Govern, digitalitzarà la relació del pacient amb el sistema de salut, facilitant els tràmits i agilitzant-ne els processos. L’aplicació anirà ampliant les seves funcionalitats progressivament, facilitant els usuaris la gestió de la seva informació sanitària.

Cribratges als centres sociosanitaris

Finalment, el ministre de Salut ha explicat que aquest dimecres el Govern ha provat en sessió de Consell de Ministres un protocol de cribratges per als centres sociosanitaris de gent gran. “Amb la situació actual on hi ha circulació de virus comunitària és necessari establir un control de seguiment per minimitzar el risc de contagis”, ha expressat Martínez Benazet.

El protocol manté el règim actual de visites i sortides a l’exterior, però estableix diversos criteris per desenvolupar testos de la COVID-19 per a les sortides diàries, pernoctacions fora del centre i visites de l’exterior.