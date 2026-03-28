Lucas Pagès tanca la Copa del Món amb la 16a posició a l’sprint paral·lel de Les Contamines i la 18a a la general

L’esquiador, Lucas Pagès, ha disputat, aquest dissabte, l’última cursa de la temporada de la Copa del Món de telemark, amb l’sprint paral·lel de Les Contamines Montojoie. L’andorrà ha acabat 16è avui, i tanca la WC en la 18a posició de la general. En la classificatòria, l’andorrà ha entrat just per a les finals després de finalitzar 32è amb un crono de 49.14, amb +10.06 respecte al millor temps, que era per a Nicolas Michel amb 39.08.
Precisament ha estat el suís Michel el rival de Pagès en la primera ronda de les finals, i ha estat l’andorrà el guanyador de la sèrie amb un molt bon esquí. A la segona ronda (vuitens de final), Pagès ha competit contra el francès Charly Petex, que s’ha imposat mentre l’andorrà arribava amb +0.48. De fet, Petex ha estat finalment el segon en aquesta Copa del Món, per darrere del francès Adrian Ball, que s’ha imposat per primera vegada en Copa del Món i que, a més, és company d’entrenaments de Pagès durant tota la temporada.
18è a la classificació WC
Amb l’última prova ja disputada, Lucas Pagès ha tancat aquesta edició de la Copa del Món de telemark en la 18a posició de la classificació general, amb 219 punts. En clàssic ha estat 12è amb 94 punts, en sprint 19è amb 89 punts i sprint paral·lel 24è amb 36 punts.
Lucas Pagès, esquiador: “Avui bé i malament. A les qualis m’he trobat bé, però el mal d’esquena em fa aixecar-me una mica al loop i després en skating ho dono tot, per a poder entrar en les finals. En ser 32è en les qualis quedo amb el campió del món, Nicolas Michel, i aquí m’he dit de tirar a tot el que podia. La meva sortida ha sigut millor que la d’ell, i a les quatre, cinc primeres portes anava davant d’ell, amb un esquí molt bo, i l’he guanyat finalment. A la mànega següent, amb Petex, ja m’han guanyat”.