Isabella Pérez i Maià Font, punts FIS i millors curses de sempre al gegant de La Molina

By:
On:
Esports
L’esquiador andorrà, Maià Font, en una imatge d’arxiu (FAE)

Aquest dissabte l’estació catalana de La Molina ha acollit el gegant FIS corresponent als Campionats de Catalunya, amb la presència d’esquiadores i esquiadors dels equips nacionals i EEBE U19 de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Isabella Pérez i Maià Font han fet les seves millors curses de sempre, millorant punts FIS.

La millor cursa per a Isabella Pérez: 39.97 punts FIS

En dones, Isabella Pérez ha estat 5a amb un crono de 2.16.18, a 1.05 de la guanyadora, l’espanyola Lisa Vallcorba, que s’ha imposat amb 2.15.13. L’andorrana, a més, ha marcat 39.97 punts FIS que milloraran substancialment els seus actuals 62.32, i que a més suposa la seva millor cursa de sempre en la disciplina de gegant.

Així mateix, Jordina Caminal, Ainhoa Piccino i Carlota Comellas han quedat fora a la segona mànega, mentre que les altres andorranes que han finalitzat la cursa han estat Anna Ramentol (24a), Marta Torres (26a) i Olivia Kragsterman (33a).



Punts per a Maià Font i millor cursa de sempre

En homes, Maià Font ha estat el millor andorrà en l’11a posició, amb 2.11.62, a 1.58 del guanyador, que ha estat l’espanyol Marc Ubeira amb 2.10.04. L’andorrà ha marcat avui 41.20 punts FIS que suposen una millora respecte als actuals 45.39. Font feia el 19è temps a la primera mànega, però a la segona aconseguia una bona baixada que el deixava 5è de mànega, amb la qual cosa escalava fins l’11a posició final.

Així mateix, Bartumeu Gabriel ha finalitzat 13è amb +1.73, mentre que Marc Fernández ha sigut 18è (+3.32), i Àlvar Calvo 19è (+3.41). Més enllà han acabat Xavier Cornella (22è), Pirmin Estruga (24è), Àlex Comellas (29è), Èric Mitjana (33è) i Èric Guimerà (40è). No ha acabat Àlex Rius a la segona mànega, després que a la primera marquès el 7è temps.

També han finalitzat la cursa els andorrans Carlos Salinas (26è), Marc Delgado (38è) i Sergi Puigdemassa (45è).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

