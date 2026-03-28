Isabella Pérez i Maià Font, punts FIS i millors curses de sempre al gegant de La Molina

Aquest dissabte l’estació catalana de La Molina ha acollit el gegant FIS corresponent als Campionats de Catalunya, amb la presència d’esquiadores i esquiadors dels equips nacionals i EEBE U19 de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Isabella Pérez i Maià Font han fet les seves millors curses de sempre, millorant punts FIS.
La millor cursa per a Isabella Pérez: 39.97 punts FIS
En dones, Isabella Pérez ha estat 5a amb un crono de 2.16.18, a 1.05 de la guanyadora, l’espanyola Lisa Vallcorba, que s’ha imposat amb 2.15.13. L’andorrana, a més, ha marcat 39.97 punts FIS que milloraran substancialment els seus actuals 62.32, i que a més suposa la seva millor cursa de sempre en la disciplina de gegant.
Així mateix, Jordina Caminal, Ainhoa Piccino i Carlota Comellas han quedat fora a la segona mànega, mentre que les altres andorranes que han finalitzat la cursa han estat Anna Ramentol (24a), Marta Torres (26a) i Olivia Kragsterman (33a).
Punts per a Maià Font i millor cursa de sempre
En homes, Maià Font ha estat el millor andorrà en l’11a posició, amb 2.11.62, a 1.58 del guanyador, que ha estat l’espanyol Marc Ubeira amb 2.10.04. L’andorrà ha marcat avui 41.20 punts FIS que suposen una millora respecte als actuals 45.39. Font feia el 19è temps a la primera mànega, però a la segona aconseguia una bona baixada que el deixava 5è de mànega, amb la qual cosa escalava fins l’11a posició final.
Així mateix, Bartumeu Gabriel ha finalitzat 13è amb +1.73, mentre que Marc Fernández ha sigut 18è (+3.32), i Àlvar Calvo 19è (+3.41). Més enllà han acabat Xavier Cornella (22è), Pirmin Estruga (24è), Àlex Comellas (29è), Èric Mitjana (33è) i Èric Guimerà (40è). No ha acabat Àlex Rius a la segona mànega, després que a la primera marquès el 7è temps.
També han finalitzat la cursa els andorrans Carlos Salinas (26è), Marc Delgado (38è) i Sergi Puigdemassa (45è).