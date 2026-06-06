L’Spartan Race omple Encamp de milers de corredors per a celebrar els 10 anys a Andorra

L’Spartan Race, una de les proves d’obstacles més ben valorades del món, omple aquest cap de setmana Encamp i celebra el seu desè aniversari amb una valoració excel·lent dels recorreguts d’aquest any. Spartan Race va iniciar-se l’any 2016 a Grau Roig i es va traslladar al centre de la vila el 2020. L’esdeveniment ha superat totes les expectatives aquest any amb un recorregut digne del desè aniversari. Així ho han manifestat els corredors que coneixen bé la cursa, per haver-hi participat en edicions anteriors.
Els corredors de la categoria Elit, de la cursa de 21 km, han estat els primers en arribar. Pel que fa a la categoria masculina, el triomf ha estat per a l’espanyol Pau Nacenta Merinas, que ha completat la prova amb un temps de 2:25:46. La segona posició ha estat per al francès Jonathan Garcia (2:27:16), mentre que l’espanyol i un dels clàssics de la cursa, Albert Soley ha tancat el podi en tercera posició amb un registre de 2:28:50.
En la categoria femenina, la victòria ha estat per a l’eslovaca Veronika Drinkova, amb un temps de 3:10:03, imposant-se amb autoritat. L’han seguida les espanyoles Muntsa Ciuró Boixadera, segona amb 3:35:04, i María del Pilar Simón Recio, tercera amb 3:38:36.
A la cerimònia d’entrega de premis hi ha participat Sabrina Grégoire i Judit Torres, conselleres comunals, Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, i Ángel Sanz, director d’Spartan Race Espanya-Andorra.
L’Spartan Race seguirà durant tot el dia d’avui amb les tandes open i l’arribada de la Ultra. Demà diumenge que serà el torn per a la resta de la competició Sprint i per a la Super, on els participants hauran de superar 25 obstacles durant un recorregut de 10 quilòmetres.
A les 13:30 h tindrà lloc a la plaça dels Arínsols un homenatge pel desè aniversari de l’esdeveniment.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha manifestat que “l’impacte de l’Spartan Race com a destinació de turisme esportiu és inigualable” i ha afegit que “durant 10 anys hem aconseguit situar Andorra com un destí immillorable per a un públic que busca entorns naturals per a gaudir-los fent esport acompanyats de família i amics”.
Àngel Sanz, director Spartan Race, ha manifestat que “quan vam arribar a Andorra fa deu anys, era difícil imaginar la dimensió que arribaria a assolir aquest projecte. Avui celebrem una dècada d’història al costat d’una comunitat internacional extraordinària i en una seu que s’ha convertit en una de les més emblemàtiques de tot el circuit Spartan” i ha insistit en “la gran quantitat de gent que escull Andorra per a fer la seva primera Spartan, per tot el que es genera aquí, tot i ser de les més exigents de tot el circuit”
Resultats de les curses i seguiment en directe.
Afectacions de trànsit
L’Spartan Race comporta algunes afectacions a la xarxa viària d’Encamp durant aquest cap de setmana. Pel que fa a la circulació, l’avinguda Joan Martí (des de la rotonda Prat de Genil fins a la cruïlla de l’avinguda Rouillac) queda tallada de les 9:15 de divendres fins a les 20 hores del diumenge, 7 de juny. Només s’obre el pas a veïns de la zona del carrer René Baluard, plaça del Consell, carrer dels Arínsols i Girauda.
Els aparcaments comunals de Les Feixes del Funicamp i del Prat de l’Areny estan tancats per a acollir proves i l’arribada de l’Spartan.
Les línies nacionals de transport públic L2 i L4 anul·len les parades que van des de la rotonda de Prat de Genil fins a la que connecta la CG2 amb l’avinguda François Mitterrand i s’habilitarà un recorregut provisional per l’avinguda de Joan Martí i la CG2.