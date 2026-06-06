Oberta la matrícula de la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà amb 17 propostes formatives i 4 activitats obertes

La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà ja té obertes les inscripcions.. La informació completa i els formularis d’inscripció es troben a www.aucer.org. Les 17 propostes formatives combinen cursos, tallers, jornades professionals i rutes guiades pensades per a tots els públics i interessos amb una durada que va de les 2 a les 16 hores al llarg de la setmana del 13 al 17 de juliol. El programa d’enguany combina propostes ben consolidades amb novetats.
Entre aquestes novetats destaca un curs sobre “Com organitzar les finances per a la jubilació” a càrrec de Robert Casajuana, un curs d’història amb un tema ben actual, “L’origen de la corrupció a l’Espanya contemporània: segles XIX i XX”, amb els Drs. Lluís Ferran Toledano i Gemma Rubí i un taller d’”Iniciació a la creació en ceràmica” amb els ceramistes Núria Saló i Jaume Vilà. Es consolida el curs “Eines basades en IA” amb Jordi Gual i “Escriptura creativa III: creació i caracterització de personatges narratius” amb Maria Rosa Nogué, professora de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. La temàtica de salut torna a ser present amb “Dieta antiinflamatòria” a càrrec d’Elena Carrillo i Marta Anguera, així com també la psicologia sistèmica, “El dret sistèmic i la seva aplicació en l’àmbit judicial”, que proposen Sara Rodríguez, Inmaculada Mas i Ana María Ballester. I, per a acabar amb els cursos, no podia faltar la música amb el musicòleg Joan Vives. “Wagner i la música postromàntica” és el tema triat.
Pel que fa als tallers, a més del de ceràmica ja descrit, l’enòleg Toni Cot, presentarà Gaudí des d’una altra perspectiva: “L’essència de Gaudí amb una pinzellada enològica”, la farmacèutica Lena de Pons proposa cuidar-se amb “L’skin care explicat: entre la publicitat i la ciència” i Carme Bosch acostarà a la botànica popular amb “Les flors de les bruixes”.
Com ja es va fer l’any passat s’oferirà una xerrada sobre l’envelliment patrocinada per la Fundació Hospital de Puigcerdà, a càrrec de Lourdes Bermejo i Magdalena García, amb el títol “Diàlegs sobre la maduresa de la vida i el seu final”.
Aquest any s’incorpora un nou format a l’oferta formativa. Es tracta d’una ruta guiada pel Puigcerdà desaparegut i el seu estiueig de la mà de l’estudiosa local Sandra Adam.
Les jornades professionals són una part important de la Universitat. La Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica (organitzada pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona) arriba aquest any a la vint-i-quatrena edició, la Jornada d’Estiu de la Professió Farmacèutica (organitzada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona) a la setena, la Jornada de Desenvolupament Rural (organitzada pel DARP i dedicada a l’ús de drons a les explotacions ramaderes) celebrarà la seva dotzena edició i el Summit Digital Entertainment la sisena.
Pel que fa a les activitats obertes a tothom començaran dilluns, dia 13, amb la conferència inaugural a càrrec de la cuinera i divulgadora Ada Parellada, amb el títol “Què pebrots és l’alimentació sostenible?”; dimarts 14 la ja tradicional observació astronòmica al Niu de l’Àliga; dimecres 15 la “Nit de les Arts” al Parc Schierbeck amb la Companyia Locure i el seu espectacle de dansa “Way of Feel”; i divendres la conferència de cloenda a càrrec del Dr. Francesc Torralba titulada “Anatomia de l’esperança”.
La Universitat d’Estiu Ramon Llull és un esdeveniment coorganitzat per l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), l’Ajuntament de Puigcerdà i la Universitat Ramon Llull (URL).