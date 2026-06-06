La Festa del Medi Ambient reuneix prop de 500 persones en la seva 4a edició

Els diferents comuns del país i Pirinenca de Serveis han tornat a unir esforços per a organitzar, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, la quarta edició de la Festa del Medi Ambient, una jornada dedicada a promoure les bones pràctiques ambientals i la sensibilització ciutadana envers la cura de l’entorn. Al llarg del dia, prop de 500 persones han participat en les diverses activitats programades, consolidant aquesta cita com una de les iniciatives de referència en l’àmbit de la sensibilització ambiental. La jornada s’ha desenvolupat amb total normalitat i el bon temps ha permès que totes les propostes previstes es duguessin a terme en les millors condicions.
UNA JORNADA PER A TOTS ELS PÚBLICS
El programa ha ofert activitats per a tots els públics, amb una àmplia varietat de tallers i propostes lúdiques i educatives relacionades amb la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient i l’economia circular. Entre les activitats infantils han destacat diversos tallers creatius, com les manualitats i activitats de pintura organitzades per La Musa Espai Creatiu, els tallers florals conduïts per Francisca Andrea i un espai de pintacares dinamitzat per Gatzara.
Les empreses El Jardí de Tell de Fusta i la Dansa del Metall han dinamitzat diverses activitats en format joc, ocupant una gran espai del parc, mentre que el Gran Kahoot ha tornat a ser un dels protagonistes en activitat formativa, fomentant l’aprenentatge i la divulgació ambiental, amb continguts adreçats a participants de totes les edats.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Paral·lelament, s’han desenvolupat diferents activitats amb inscripció prèvia. A primera hora del matí s’ha realitzat una excursió familiar al Circuit Interpretatiu del Comapedrosa, organitzada per Andorra Sostenible, que ha comptat amb la participació de 10 persones. També s’ha celebrat, per primera vegada dins la Festa del Medi Ambient, un Escape Room conduït per l’empresa Gaudiré, una proposta que ha comptat amb 73 participants i els ha permès als participants recórrer la parròquia i descobrir aspectes relacionats amb el medi ambient a través del joc i la resolució d’enigmes.
Pel que fa a les activitats previstes per al vespre, l’observació astronòmica programada ha hagut de ser cancel·lada a causa de les condicions meteorològiques i la manca de visibilitat provocada per la presència de núvols. L’organització treballa actualment per a trobar una nova data que permeti reprogramar aquesta activitat.
UN ESDEVENIMENT TAMBÉ SOLIDARI
La vessant solidària també ha tingut un paper destacat durant la jornada. D’una banda, s’ha organitzat una arrossada popular amb una aportació de dos euros per participant, així com la posada en venda de samarretes personalitzades de l’esdeveniment per un import de cinc euros. Les dues accions es destinaran íntegrament a l’associació APAPMA.
Amb aquesta quarta edició, la Festa del Medi Ambient reafirma el seu compromís amb la sensibilització ciutadana, la promoció d’hàbits sostenibles i la creació d’espais de trobada que fomentin el respecte i la cura del nostre entorn.