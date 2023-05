Títol: Love and Death

Durada: 60 minuts

Gènere: Suspens, biografia

Creació: David E. Kelley

Intèrprets: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit

Temporades: 1 Capítols: 7

Love and Death és una sèrie drama basada en la història real de Candy Montgomery, coneguda com l’assassina de la destral. La trama segueix Candy, el seu marit Pat, i el matrimoni format per Betty i Allan Gore. En un petit poble de Texas, les dues parelles es coneixen gràcies a les seves contínues trobades a l’església i aviat entaulen amistat.

Les seves vides són gairebé modèliques, fins que l’aventura extramatrimonial de Pat fa perdre el senderi a Candy. Decidida a venjar-se pels danys patits, Candy no dubta a cometre un acte atroç, amb l’ajuda d’una destral, del qual no se’n penedirà.





Sensacine