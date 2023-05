Jocs en català: Insecta

Tutorial del joc Insecta

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

Insecta. Aquest és un joc de taula considerat com a educatiu. Hi poden participar de 2 a 4 jugadors i una partida pot durant al voltant dels 30 minuts. Insecta és un joc de cartes en què els jugadors es converteixen en entomòlegs i recorren el món per recol·lectar insectes per encàrrec de diferents institucions científiques. El joc va adreçat per a persones a partir dels 10 anys. El fabricant és GDM Games.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística