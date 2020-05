L’organitzador de l’Ultra Trail decideix suspendre la prova per sempre

Els organitzadors de l’Ultra Trail vallnord han emès avui un comunicat a la seva pàgina web on anuncien que la prova desapareix. La reacció ha estat després que ahir la ministra de Turisme, Verònica Canals, digués que es plantejaria el recolzament a l’esdeveniment si no es retornava el 30% del cost de la inscripció que l’organització havia retingut als participants. El comunicat íntegre és el següent:

“Avui és un dia trist per a nosaltres, ja que us hem d’anunciar que no continuarem amb l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vallnord. La gran aventura que va començar el 2009 s’atura avui i ja no hi haurà més edicions de la prova. Hem rumiat molt i sospesat totes les opcions abans de prendre aquesta decisió, però ens trobem en una situació que ens fa impossible l’organització de l’esdeveniment per als propers anys.

Primer de tot i el que és més important per a nosaltres: volem donar les gràcies a tots els corredors, voluntaris, patrocinadors, treballadors i conciutadans que ens han donat suport durant tot aquest temps. Sense vosaltres aquesta gran aventura no hauria estat possible i sens dubte ens quedarem amb les bones memòries dels moments que hem viscut plegats.

Els motius que ens han dut a prendre aquesta decisió han estat dos: econòmics i sobretot morals.

Com sabeu, el context de crisi excepcional i d’incertesa provocat per la pandèmia del coronavirus ens van portar a prendre la decisió d’anul·lar l’edició del 2020 per tal de garantir la seguretat de tots els nostres corredors.

En aquells moments, l’absència de pagament del nostre patrocinador més important ens ha fet enfonsar-nos en una situació econòmica insostenible, impossibilitant el retorn sencer de les inscripcions. De fet, després d’haver passat 8 mesos preparant l’esdeveniment, i sense aquest patrocini, no vam poder reemborsar més del 70 % de les inscripcions als nostres corredors Tampoc podíem assegurar el dorsal per al 2021, ja que no teníem els principals contractes de patrocini tancats.

Amb aquesta situació ens trobàvem amb unes pèrdues al voltant dels 60.000 €. Malgrat això, estàvem disposats a assumir-les per poder garantir la continuïtat de l’esdeveniment.

Mentrestant però, s’ha iniciat una campanya de calúmnies on el nom de l’esdeveniment i de la nostra família s’han embrutat i fins i tot hem rebut amenaces personals que hem hagut de denunciar.

Ha estat doncs la manca de suport moral el que finalment ens ha fet prendre la decisió de no continuar amb l’organització de l’esdeveniment; ens hem quedat sense ganes de lluitar sols. Ens han tallat les ales; ningú no és profeta en la seva terra…

Tot i que l’Andorra Ultra Trail Vallnord s’acaba, ens quedem amb el record de les 11 edicions magnífiques que hem tingut, i sobretot, tots aquells que ens heu acompanyat pel camí:

Els nostres corredors de tot el món, sempre fidels a la trobada, amb qui hem compartit emocions fortes i a qui estàvem impacients de retrobar cada estiu (per als quals demanem reparació)

Els nostres súpers voluntaris que, amb somriure i compromís, han estat un pilar de l’AUTV any rere any i amb qui hem creat una família

Els nostres patrocinadors i col·laboradors sense qui aquest esdeveniment no hauria estat possible, amb qui hem treballat de la mà des del 2009

Els nostres empleats que havien preparat l’edició 2020. Tots han treballat de valent durant el confinament per contestar totes les demandes de devolució i que malgrat algunes dures paraules estaven disposats a donar-ho tot per a l’any següent. Ara, es troben sense feina

Els membres de l’equip que, amb professionalisme, han fet tot el possible per garantir la seguretat dels corredors en aquesta gran festa de l’esport, sense oblidar tots el personal sanitari i els preventius

El poble d’Ordino que ha proporcionat l’entorn i l’ambient ideal

Les nostres estimades muntanyes andorranes de les quals hem explorat cada racó i que estem orgullosos d’haver pogut donar a conèixer

Tots aquells que per la seva presència al nostre costat, els seus consells, els seus missatges d’ànim i el seu suport han fet possible aquesta gran i magnífica aventura

Us ho agraïm de tot cor i no tenim dubtes que aviat ens trobarem en els camins d’aquest vast món”.