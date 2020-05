El CAP de la Seu habilita un espai obert per a proves PCR per a pacients amb símptomes

Els professionals del Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell han habilitat aquest dijous un espai obert per recollir les mostres de proves PCR als pacients amb símptomes. Des del Sant Hospital han recordat que de moment aquests tests es fan només a usuaris a qui els metges els han indicat que es facin la prova, i consideren que “no s’ha de fer a tota la població, però sí a qui pot estar malalt per identificar-lo com més aviat millor”.

El centre mèdic urgellenc segueix des de ja fa prop de dues setmanes sense cap pacient ingressat amb coronavirus; i ara també, sense cap cas pendent de resultat. Pel que fa a les persones aïllades a domicili, les xifres es mantenen estables respecte del dia anterior. En total són 142 persones, de les quals 15 són positius confirmats, 59 sospitosos i 69 contactes sense símptomes. Ja s’ha donat l’alta 231 persones que havien estat aïllades, 4 d’elles aquest dijous.

Consultes en línia del CDIAP Alt Urgell

D’altra banda, el CDIAP de l’Alt Urgell ha informat que, en el marc del confinament, ofereix un nou servei: una consulta en línia per a famílies amb nadons de 0 a 6 mesos, per resoldre a través de correu electrònic els dubtes sobre criança, estimulació i relacions familiars, entre d’altres.