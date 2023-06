L’Ordino més bucòlic amb 11.000 espelmes enceses

Cartell de la Nit de la Candela 2023 (Comú d’Ordino)

La Nit de la Candela torna a ser una de les activitats més destacades i singulars que es fan a la parròquia d’Ordino, i enguany se celebrarà el dijous 15 de juny, a partir de les nou de la nit. Molt pendents de la climatologia, hi ha previst tornar a encendre més de deu mil espelmes al nucli antic del poble d’Ordino.

Carrers, places i jardins s’il·luminaran amb la disposició i la composició diferent d’espelmes per a destacar la bellesa arquitectònica d’alguns racons del poble. Per a fer-ho possible, intervindrà un centenar de voluntaris que hauran d’encendre totes les espelmes en trenta minuts.

La presentació de l’esdeveniment ha tingut lloc aquesta dimarts, encapçalada per la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, que ha donat les gràcies als principals col·laboradors, Andbank i Nord Andorrà, i aquest any s’ha afegit Caves Manacor.

Choy s’ha referit al gest sostenible que suposa l’apagada general de llum elèctrica durant la nit “és un fet que cada vegada prenem més consciència de la importància de l’estalvi energètic” ha dit la cònsol.

El director general de Banca País d’Andbank, Josep M. Cabanes ha destacat ‘l’encant i el caliu de poble amb les cases de pedra il·luminades’.

Per últim, el vicepresident de Nord Andorrà, Josep Antoni Montané ha agraït la participació de la companyia en aquest esdeveniment, “que és també un atractiu turístic per a Ordino”.

L’ambientació de la nit correrà a càrrec de cinc actuacions. La companyia Líquid Dansa ballarà als Jardins d’Areny-Plandolit amb la interpretació d’un fragment de la coreografia ‘On/Off’.

La cantautora Martha Roquett farà un concert a l’Era de Casa Rossell i repeteix el duet Lucille, als jardins de Casa Rossell, un dels concerts més aplaudits de la passada edició amb una veu versàtil que va dels sons urbans, al soul i el R&B.

A la plaça Major, actuarà ‘Duality’ amb hits de tots els temps. I, per últim, a la placeta Pajó hi haurà l’espectacle ‘Somnis de llum’ que fusiona el ball i la música amb corones i llums làser.

Sobre el format de la festa, la cònsol ha apuntat que, pel moment, es mantindrà així ja que agrada al públic i no tindria sentit canviar.