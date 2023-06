FAE: Cursa de 3.000 metres per a cloure els tests físics

Esquiadors de la FAE fent la prova dels 3.000 metres (FAE)

Avui dimarts, la majoria de membres de l’equip nacional d’esquí alpí ha realitzat una cursa de 3.000 metres a l’Estadi Comuna d’Andorra la Vella. Amb aquest test, els esquiadors tanquen aquest primer procés de valoració física dirigit a establir els paràmetres d’entrenaments de les pròximes setmanes.

A la cita han estat presents Íria Medina, Carla Mijares, Jordina Caminal, Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel i Roger Puig, sota la supervisió del preparador físic Damià Costa. Cada esquiador tenia una referència de temps per a complir, una referència “molt exigent”, segons ha explicat Costa, però que es presenta com un objectiu per tal d’exigir el màxim dels esportistes.

“És una setmana de testos físics i tocava apretar-se fort avui”, ha dit l’esquiador Xavi Cornella, que explicava la prova: “Hem anat a un ritme de 3.30 de mitja, més o menys, hem pujat a 3.40 després, però hem millorat la marca de l’any passat i això està bé”.

Bartumeu Gabriel, per la seva part, deia que havia estat “molt dur, però hi ha hagut una millora de la temporada passada a aquesta temporada, així que ha estat molt positiu”.

Damià Costa, preparador físic, ha valorat la prova: “Una de les coses que es vol avaluar amb el 3.000 metres és el sacrifici i l’esforç, la capacitat d’esforç dels esportistes. Ha sortit bastant bé perquè s’han quedat molt a prop de l’objectiu, que és un objectiu exigent i, tenint en compte que són esquiadors, està molt bé. No han arribat a complir-lo, però s’han quedat molt a prop”.