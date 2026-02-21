L’opció alternativa als còctels: els mocktails sense alcohol

Els “mocktails” són begudes dissenyades per a semblar còctels, però sense contenir alcohol. Aquestes begudes estan especialment pensades per a aquelles persones que per alguna raó (embaràs, conducció o simplement una decisió personal) no volen o no poden consumir alcohol. Hi ha moltes combinacions creatives que es poden provar i que resulten una excel·lent opció per a gaudir d’una beguda refrescant, sense perill d’agafar el cotxe.
El concepte de mocktails té una llarga història, ja que hi ha registres de begudes no alcohòliques o “còctels sense alcohol” que daten del segle XIX. Aquestes begudes es van fer populars durant la prohibició als Estats Units de venda i consum d’alcohol entre 1920 i 1933.
La seva popularitat ha augmentat molt en les darreres dècades gràcies a la creixent consciència sobre la salut i el benestar. Molts bars i restaurants ja ofereixen opcions de mocktails elaborats amb ingredients creatius i sofisticats que fan que aquestes begudes siguin igualment atractives i delicioses per a tothom.
Alguns dels mocktails més coneguts són:
Virgin Mojito: La versió sense alcohol del clàssic mojito, que incorpora menta, llimona, sucre i soda per a crear una beguda refrescant.
Nojito: És una variant del Daiquiri, elaborat amb suc de llimona, suc de llima i sucre de canya.
Shirley Temple: Una beguda dolça que combina refresc de llimona amb granadina i escuma de llima.
Pinya Colada sense alcohol: Una versió no alcohòlica del conegut còctel tropical, que incorpora suc de pinya, llet de coco i gel.
Mocktail de margarida: Amb gust de margarida, però sense tequila. Es fa amb suc de llimona, suc d’aranja i una mica de xarop d’agave.
Bellini sense alcohol: Una opció no alcohòlica del còctel italià, amb suc de préssec, suc de llimona i soda.
Virgin Mary: Una variant del Bloody Mary que utilitza suc de tomàquet, suc de llimona, salsa Worcestershire, salsa Tabasco, sal i pebre.