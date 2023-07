L’ONCA serà a les Nits d’estiu als museus amb tres duets

Duo de vent a les Nits d’estiu del 2022 (Fundació ONCA)

La Fundació ONCA participarà un any més en l’edició del cicle de les Nits d’estiu als museus d’Andorra. Enguany es presenten tres duets musicals que protagonitzaran quatre actuacions els dies 26 de juliol, 3 i 4 d’agost i el 9 de setembre.

El primer concert serà a càrrec del duet “Ales al vent” format per Efrem Roca (saxo) i Genís Gaya (fagot), que oferirà un concert de música clàssica, entre altres estils, amb obres de Bach, Mozart, Dubois, Thielemans, Garner, Both i Deterling. El seu repertori promet captivar el públic amb la seva interpretació virtuosa i emotiva. Les peces seleccionades aniran des del barroc fins al segle XXI, demostrant la versatilitat i el potencial expressiu d’aquests instruments. La formació oferirà un primer concert el dimecres 26 de juliol, a les 21 hores, a Cal Pal de la Cortinada (que en cas de mal temps, es durà a terme a església de la Cortinada), en el marc de les Nits obertes d’Ordino, i el divendres 4 d’agost, a les 19 hores, a l’Espai Columba, a Santa Coloma, dins la programació de les Nits d’estiu dels museus nacionals.

El segon duet es podrà veure al Museu Carmen Thyssen Andorra, el dijous 3 d’agost, a les 19.30 hores, a càrrec del David Sanz (guitarra) i Roser Puigbò (veu), amb Colors & Songs. La formació presenta una selecció musical única escollida a partir dels colors foscos, el vermell, el taronja, el verd, el blau i la policromia que conformen l’exposició actual d’aquest equipament museístic, “Khrôma. L’univers emocional del color”. El repertori vol ser un viatge musical que recupera cançons d’arreu, des dels sons més tradicionals de les havaneres, fins a grans èxits del món del jazz o de la cançó popular. El concert es presenta amb un format musical de caràcter més íntim, on la proximitat potencia la comunicació i l’emoció dels artistes amb el públic.

Finalment, el tercer duet serà el format per la soprano Laura Coll i el guitarrista David Font, que oferiran un airejat passeig per les costes del Mediterrani a través de la canzone italiana, l’òpera, la cançó espanyola i la catalana. “Òpera entre cordes” sorgeix de l’amor per l’òpera i la passió per a experimentar nous formats harmònics amb l’instrument que enamora la nostra oïda: la guitarra clàssica. El recital serà el dissabte 9 de setembre, a les 19 hores, al Museu de l’Automòbil a Encamp.

Totes les actuacions són d’entrada lliure, però cal fer la reserva prèvia de forma obligatòria. Els telèfons de contacte per a la reserva prèvia són:

“Ales al vent” – Dimecres, 26 de juliol, a les 21 hores, a Cal Pal de la Cortinada – Tel. 878 173.

“Colors & Songs” – Dijous 3 d’agost, a les 19 hores, al Museu Carmen Thyssen Andorra – Tel. 800 800 o bé al correu reserves@mcta.ad.

“Ales al vent”- Divendres 4 d’agost, a les 19 hores, a l’Espai Columba, a Santa Coloma – Tel. 836 908.

“Òpera entre cordes” – Dissabte 9 de setembre, a les 19 hores, al Museu de l’Automòbil, a Encamp – Tel. 836 908.