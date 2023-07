98 euros, anar i tornar, de l’aeroport Andorra-La Seu a Madrid

Foto: Un avió d’Air Nostrum. Foto: Hosteltur

Air Nostrum, l’aerolínia franquiciada d’Iberia per a vols regionals, llança avui divendres, 21 de juliol, una promoció per al mes d’agost a la ruta entre Andorra-La Seu i Madrid. Els bitllets es poden adquirir des de 49 euros per trajecte, per la qual cosa l’anada i la tornada es pot comprar per 98 euros.

La promoció estival s’ha posat avui a la venda i estarà disponible fins al proper 31 d’agost. Els vols són tots els divendres i els diumenges. L’única condició que tenen aquests preus és que els bitllets s’han de comprar amb una anticipació de set dies a la data de sortida del vol.

A la temporada d’estiu els horaris de la ruta entre Andorra-La Seu i Madrid es retarden per a aprofitar millor el cap de setmana al Principat. Així, aquest agost des d’Adolfo Suárez-Barajas l’avió surt divendres i diumenge a les 18.20 hores, arribant a l’aeroport pirinenc a les 20 hores. La tornada des d’Andorra és a les 20.30 hores i l’arribada estimada a Madrid està prevista a les 22.10 hores.

Els bitllets ja es poden adquirir a www.iberia.com i a agències de viatges.