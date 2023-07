El FeMAP s’atura a Esterri, Llívia, Castellciutat, Engolasters i Berga

Els components de la Regalada (web la Regalada)

Arrenca la tercera setmana del FeMAP amb Harmonia del Parnàs i la Regalada. Harmonia del Parnàs convida el públic a gaudir d’un repertori que explora una sonoritat única fruit de la combinació tímbrica de la veu i el chalumeau. Aquest instrument, també anomenat caramella, és un curiós instrument de timbre vellutat semblant a la flauta del bec però amb canya i gairebé desconegut en l’actualitat. Aquest grup recorre les escasses composicions barroques escrites per a aquest instrument. Es podrà gaudir d’aquest concert avui divendres (21 de juliol) a Esterri d’Àneu. També es podrà veure dissabte (22 de juliol) a Llívia i diumenge (23 de juliol) a Castellciutat (la Seu d’Urgell).

L’altre grup protagonista és la Regalada que interpretarà El Camí de Sant Jaume pels Pirineus, dissabte 22 de juliol, al llac d’Engolasters (vessant d’Encamp) i diumenge a Berga. La Regalada s’endinsa en l’època de màxima esplendor de les trompetes i la percussió, tot desgranant una bona part del repertori per a tabalers i trompetes que ha arribat fins a l’actualitat. Agermanats des de l’edat mitjana, trompetes i timbals no s’estableixen com a conjunt tancat fins al segle XIX amb un idioma musical propi que troba arrels en la tradició militar i heràldica a Europa.





CONCERTS i ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Harmonia del Parnàs. Per dolce ardore

21/07 · 21.00h · Esterri d’Àneu

22/07 · 18.00 h · Llívia

Prèviament: 16.30h · El museu i la vila

23/07 · 20.00 h · Castellciutat (la Seu d’Urgell)

Prèviament: 18.30h · El castell de Ciutat, de palau comtal a la fortalesa moderna





La Regalada. El Camí de Sant Jaume pels Pirineus

22/07 · 20.00h · Engolasters (Encamp)

Prèviament: 18.30h · Una passejada per la història de l’electricitat a Andorra. Es requereix inscripció prèvia

23/07 · 21.00 h · Berga

Prèviament: 19.00h · La Casa de la Patum