FEDA i la Societat Andorrana de Ciències presenten el llibre “Andorra i la multiculturalitat”

La presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mach, i la directora general adjunta de FEDA , Imma Jiménez, han presentat, aquest dimarts, el llibre “Andorra i la multiculturalitat” que recull les ponències de la 33a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu. FEDA ha patrocinat, per 12è any consecutiu l’edició del llibre de la SAC.

La presentació ha tingut lloc al MW Museu de l’electricitat i la presidenta de la SAC ha donat els detalls també del programa de la 34a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu, que tindrà lloc el pròxim 21 d’agost. La temàtica d’enguany seran “Els boscos i Andorra” i es comptarà amb 14 ponències presencials, 4 en vídeo i 9 escrites. Per part de FEDA, hi participarà el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, amb una ponència sobre les xarxes de calor per a l’aprofitament de la biomassa.

Pel que fa al llibre “Andorra i la multiculturalitat”, Mach ha assenyalat que recull totes les ponències que van formar part de l’edició anterior, que a causa de la pandèmia es va celebrar al Palau de Gel d’Andorra, a Canillo i no a Prada. El llibre s’ha editat amb el suport del Govern, el Comú de Canillo i FEDA.

La directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez, ha refermat el suport de FEDA a aquest esdeveniment i a l’edició del llibre de la SAC. Tal com ha subratllat, FEDA té un compromís amb la ciència i amb la seva divulgació, i a més, les temàtiques triades per a la SAC sempre són de rellevància per al país i d’interès per a FEDA.