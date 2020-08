L’ocupació hotelera es va situar en el 42% al juliol

L’ocupació hotelera del mes de juliol es va situar en el 42,41%, segons les dades que ha fet públiques la Unió Hotelera (UHA) aquest divendres. Això és un 16,76% per sota de l’ocupació obtinguda el juliol del 2019, quan l’ocupació va ser del 59,17%. Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquest estiu no tots els hotels que acostumaven a funcionar durant la campanya estival han pogut obrir. Concretament hi ha un 22% dels establiments que han romàs tancats, segons ha indicat el director de la UHA, Jordi Pujol, a Fòrum.ad, a l’espera que les condicions millorin i els sigui rendible l’obertura. Això fa que “valorar les dades comparant-les amb les de l’any anterior és complicat per la situació que hem viscut aquest any”, s’exposa en el comunicat.

De tota manera, pel director de la UHA “aquestes xifres d’ocupació són realment baixes inclús per a un mes de juliol, el que sí és cert que són xifres que estan al llindar dels mínims per estar oberts“, assenyala en la nota. “Creiem i esperem que el mes d’agost es presenta una mica millor, de fet és un mes tradicionalment vacacional, això sí, sempre que la situació sanitària a Andorra i als països veïns no vagi a pitjor”, apunta Pujol en la nota de premsa. En aquest sentit, afegeix que “continuem i encarem l’agost amb una expectativa millor que la que hem tingut al mes de juliol”, tot i que es preveu que a la tardor la cosa es pugui “tornar a complicar a nivell ocupacional”.

La parròquia que ha tingut un millor nivell d’ocupació ha estat Andorra la Vella, que ha tingut una ocupació mitjana del 51,65%, i l’ha seguida la Massana, on l’ocupació ha estat del 48,40%. A Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino l’ocupació s’ha situat lleugerament per sota de la mitjana del país, amb ocupacions del 41,94%, 41,30% i 40,94% respectivament. A Canillo i a Sant Julià les ocupacions mitjanes han estat clarament baixes, del 33,67% i del 23,33% respectivament. El juliol de l’any passat només hi va haver una parròquia que quedés per sota del 50% i dues per sota del 60%, Canillo i Encamp.