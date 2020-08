Encamp reobre les piscines cobertes després de l’aturada tècnica

Encamp reobre les dues piscines cobertes del Complex Esportiu d’Encamp i del Centre Esportiu del Pas de la Casa a partir de dilluns 10 d’agost, després de la parada tècnica que enguany ha permès realitzar les obres de millora i reforma de les instal·lacions.

En el cas del Complex Esportiu d’Encamp s’han canviat els pòdiums de competició i s’ha arranjat la base on reposen i al Centre Esportiu del Pas de la Casa s’ha canviat el “liner” (làmina base del terra i parets), s’ha pintat de nou, s’han reparat les petites pèrdues d’aigua i s’ha arranjat tot l’enrajolat.

A partir de dilluns que es posen en funcionament, la utilització de les instal·lacions aquàtiques anirà amb reserva prèvia mitjançant la mateixa aplicació web que s’ha utilitzat fins al moment per a les reserves del gimnàs i les sales de musculació o bé trucant a la recepció dels centres esportius Complex Esportiu Sociocultural d’Encamp: +376-732700 Centre Esportiu el Pas de la Casa: +376-755111

Al Complex Esportiu d’Encamp la piscina gran, es podrà reservar un carril durant una hora, amb un màxim de 8 persones cada hora, per garantir les capacitats màximes tant en els vestidors com a dins de la piscina. La piscina petita tindrà un ús recreatiu, per a les àrees de Jovent o campus, tindrà 4 espais diferenciats exclusivament per a grups o nuclis familiars, i caldrà realitzar la reserva prèvia a través de l’aplicació. El solàrium i la terrassa exterior tornen al seu funcionament habitual, i es recorda que cal dur tovallola per utilitzar les hamaques.

En referència al Centre Esportiu del Pas de la Casa la piscina gran, es podrà reservar un carril durant una hora amb un màxim de 6 persones cada carril/hora, per garantir les capacitats màximes tant en els vestidors com a dins de la piscina. La piscina petita tindrà un ús recreatiu, per a les àrees de Jovent o campus, tindrà 4 espais diferenciats exclusivament per a grups o nuclis familiars, i caldrà realitzar la reserva prèvia a través de l’aplicació. El jacuzzi interior serà d’ús individual, i amb reserva per a un temps d’utilització de mitja hora. El jacuzzi exterior es mantindrà inactiu. El solàrium es manté obert, i amb el funcionament actual sota reserva i amb un màxim de 5 persones. Cal dur la tovallola per utilitzar les hamaques.

Les saunes i zones de relaxació per prevenció, de moment es mantindran tancades als dos centres. Les instal·lacions esportives es netegen i desinfecten de forma periòdica durant la jornada. Es recorda que l’ús de la mascareta en el recinte interior és obligatori i que cal rentar-se les mans, tant en entrar com en sortir.