Els treballs definitius de protecció i estabilització de la Portalada s’inicien a finals d’agost

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha anunciat que la primera fase de les obres definitives de protecció i estabilització a la zona de la Portalada, a la CG-1, s’iniciaran aquest proper 24 d’agost. Així ho ha destacat durant la visita que ha fet a la ubicació de l’esllavissada, acompanyat del director i del cap del gabinet tècnic, Manel Riera i Josep Maria Huertas, quan s’està a punt de complir un any del succés.

Més concretament, Torres ha explicat que els treballs que s’inicien a finals de mes són una primera fase que permetran estabilitzar la zona sud i nord de l’esllavissada fixant amb malles de triple tensió i assegurant també així la carretera. En aquesta primera fase, que té una durada prevista de 12 mesos i un cost de 4,8 milions d’euros, també es construirà un nou mur definitiu de sosteniment.

Mentre duri aquesta primera fase d’obres s’auscultarà en tot moment els moviments de terra, com s’ha fet fins dia d’avui, per mantenir “un seguiment diari i constant” de la situació. Torres ha assegurat que mentre durin les obres no afectaran en cap cas la circulació normal del trànsit per la carretera general.

D’aquesta mateixa manera, aquesta nova actuació també servirà per definir de manera més concreta i exacta la fase dos – i última – de les obres definitives que es centraran en la zona central de l’esllavissada “que no representa un risc tant important”, ha recordat el titular d’Ordenament Territorial.

Per altra banda, i tal com es va comprometre el Govern, s’han impulsat diversos canvis reglamentaris amb l’objectiu de prevenir aquest tipus de situacions. Així, Torres ha destacat que ja s’ha aprovat el canvi del Reglament de construcció on s’han establert nous requisits a l’hora de realitzar un desmunt així com els coeficients de resistència.

Finalment, el ministre també ha destacat que ja s’ha entregat la documentació escaient al Gabinet Jurídic del Govern. Així, a través de l’assegurança de l’Executiu, ja s’han pogut iniciar els tràmits per reclamar les responsabilitats que s’escaiguin a la propietat del terreny.