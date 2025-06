L’MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició fotogràfica “Carbó vegetal: l’or negre dels pobres”

El fotògraf francès Pascal Maitre (FEDA)

‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’ és l’exposició que durant els propers mesos es podrà veure a l’MW Museu de l’Electricitat. L’obra, del fotògraf francès Pascal Maitre posa llum a una realitat massa desconeguda en el primer món com és la dependència del carbó vegetal de gran part de la població mundial. Especialment a l’Àfrica i a zones importants de l’Àsia, un total de 2.500 milions de persones depenen del carbó vegetal per a una activitat tan essencial en la vida com és cuinar.

La mostra, que s’ha inaugurat aquest dilluns, ha comptat amb la presència de Maitre, que ha explicat que “amb aquesta mostra, el que vull és conscienciar el que passa encara en gran part del món” en clara referència a l’ús del carbó vegetal. A més a més, l’autor ha afegit que “en un context de crisi climàtica, l’ús de carbó vegetal incrementa la problemàtica, ja que a les emissions que genera s’hi afegeix la desforestació que provoca la necessitat de fusta per a la seva elaboració”.

Aquesta exposició arriba al Principat gràcies a la col·laboració entre FEDA, l’Ambaixada de França a Andorra i el certamen fotogràfic VISA pour l’image. En aquest sentit, l’ambaixador francès, Nicolas Eybalin, ha destacat que “el vessant cultural és una part molt important de la feina que desenvolupem des de l’Ambaixada i poder comptar amb un fotògraf del prestigi de Pascal Maitre ens fa molt contents”. Eybalin ha recordat que “és la primera exposició que tinc l’honor de poder inaugurar” des de la seva arribada al càrrec i s’ha mostrat confiat en “poder seguir teixint complicitats amb FEDA i altres entitats del país per a poder continuar acostant la cultura francesa a Andorra”.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha posat en relleu que “aquesta exposició ens posa davant un mirall i ens mostra que, malgrat que aquí és una realitat que no vivim des de fa 100 anys, encara hi ha una gran part de la població mundial que depèn del carbó vegetal”. El director general de FEDA ha afegit que “poder mostrar una exposició com aquesta, a l’MW Museu de l’Electricitat, és molt important perquè ens ajudi a valorar el que tenim i també a veure què podem fer per a mitigar els impactes que provoca el canvi climàtic”. Moles ha acabat per dir que “ treballar amb l’Ambaixada i VISA pour l’image i acollir exposicions com aquesta és un luxe”.

Cal destacar que segons l’ONU, més de la meitat dels arbres talats al planeta es destinen a la producció de carbó vegetal i llenya. A la República Democràtica del Congo (RDC), aquesta activitat provoca la desaparició de 500.000 hectàrees de bosc cada any. Cambodja ha perdut més d’un terç dels seus boscos primaris, una gran part dels quals s’ha transformat en carbó vegetal per a la indústria siderúrgica. L’exposició es podrà visitar fins al 30 de novembre en l’horari habitual de l’MW Museu de l’Electricitat.